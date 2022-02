Słoweński koszykarz Luka Doncić jest ostatnio w wysokiej formie. Zdaniem światowych mediów, to m.in. efekt poważnej zmiany, którą wprowadził w swoim sposobie prowadzenia się w ostatnim czasie.

Koszykówka. Luka Doncić wziął się za siebie?

Jak pisze hiszpański "As", koszykarski gwiazdor zmienił "mentalność i etykę pracy", generalnie - swoje podejście do zawodu. Potwierdza to wypowiedź Marka Cubana z Dallas Mavericks, który nie ukrywa, że Doncić musiał przewartościować pewne sprawy. Zwłaszcza po tym, jak jakiś czas temu komentatorzy zaczęli zwracać wprost uwagę na jego... nadwagę.

- Myślę, że poczuł się nieco upokorzony. Sądzę, że nie podobało mu się, że wyciągano temat jego nadwagi i inne kwestie. W końcu zrozumiał, że wymagana jest od niego pewna dyscyplina - uważa Cuban.

I dodaje: - On doskonale wie, co ma robić. Koniec końców zrozumiał, że jeżeli ma być najlepszy - a wiem, że on chce być najlepszy - to są pewne rzeczy, które musi być w stanie kontrolować.

Doncić był przez ekspertów i komentatorów oskarżany, że po igrzyskach olimpijskich zdecydowanie za mocno "poluzował" sobie rygor dietetyczno-treningowy i generalnie prowadził się zbyt swobodnie.