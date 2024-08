Wykres występów naszych zawodników wyglądałby dosłownie jak sinusoida, choć niestety jego końcówka to równia pochyła. Biało-Czerwoni rozpoczęli rywalizację od bardzo bolesnej porażki z Francją. Przez dłuższy czas Polacy prowadzili, żeby w końcówce dać się gospodarzom wyprzedzić.

Łotysze nie dali szans Polakom. Trudna sytuacja Biało-Czerwonych

To sprawiło, że przed ostatnim meczem fazy grupowej Polacy zajmowali dopiero siódme miejsce w tabeli (awans gwarantuje sześć pierwszych miejsc przyp. red.). Ostatnim rywalem była pewna pierwszego miejsca w grupie Łotwą. Nietrudno było wskazać faworyta.

Łotwa potwierdziła to, co wszyscy wiedzieli i zwyczajnie pokazała swoje dobre, choć na pewno nie najlepsze oblicze. To wystarczyło jednak na pokonanie Biało-Czerwonych 22:16. Ta porażka sprawia, że nic nie zależy już tylko od nas i trzeba liczyć na pomoc rywali.