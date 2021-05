​Łotysz Rolands Freimanis, jeden z liderów Enea Zastalu BC Zielona Góra, został wybrany najlepszym rezerwowym koszykarzem sezonu zasadniczego Zjednoczonej Ligi VTB. Miał średnio 18,6 pkt, 5,6 zbiórek i 1,5 asysty i najlepszy w lidze wskaźnik efektywności - 19,2.

Był też wiceliderem strzelców, za Marcusem Keenem z BC Kalev Tallinn (średnio 20 pkt). Łotysz rozegrał 21 meczów, a w 15 z nich wychodził jako rezerwowy.

Najlepszym obrońcą został uznany Amerykanin John Brown III z Uniksu Kazań, czyli ćwierćfinałowego rywala zielonogórzan.

Zastal zakończył rywalizację w sezonie zasadniczym na szóstej pozycji (13-11) i w pierwszej rundzie play off zmierzy się z trzecim Uniksem (18-6). Klub z Kazania to tegoroczny finalista Pucharu Europy (porażka 0-2 z AS Monako).

W sezonie zasadniczym mistrz Polski pokonał Uniks we własnej hali 92:86, a w rewanżu uległ jednemu z ligowych potentatów tylko 64:65.

Zastal rozpocznie rywalizację w ćwierćfinałach ligi VTB 11 i 12 maja. Toczyć się ona będzie do dwóch zwycięstw.