​Liga VTB koszykarzy - Zastal - Jenisiej 117:79

Koszykarze Enea Zastalu BC Zielona Góra rozgromili na własnym parkiecie Jenisiej Krasnojarsk 117:79 (32:17, 28:19, 27:28, 30:15) w swoim 21. meczu Zjednoczonej Ligi VTB. To ich 13. zwycięstwo w sezonie i siódme w ostatnich ośmiu spotkaniach. Mistrz Polski jest piąty w tabeli.

Enea Zastal BC Zielona Góra - Jenisiej Krasnojarsk 117:79 (32:17, 28:19, 27:28, 30:15)



Enea Zastal: Rolands Freimanis 25, Kris Richard 17, Skyler Bowlin 17, Janis Berzins 17, David Brembly 13, Geoffrey Groselle 12, Krzysztof Sulima 7, Łukasz Koszarek 6, Filip Put 3, Kacper Traczyk 0;



Najwięcej punktów dla Jenisieju: Michaił Kułagin 24, Tyus Battle 16, Dustin Hogue 11.



Mistrzowie Polski od początki narzucili rywalom swoje warunki i powiększali systematycznie przewagę, mimo że nadal grają w osłabieniu bez kontuzjowanych Cecila Williamsa i reprezentanta Grecji Nikosa Pappasa (zerwanie ścięgna Achillesa eliminuje go do końca sezonu).



Gospodarzy do najwyższego zwycięstwa w sezonie i w historii startów w lidze VTB poprowadził duet Łotyszy - Rolands Freimanis i Janis Berzins, dobrze spisywali się także inni gracze, w tym niedawno pozyskani Skyler Bowlin i David Brembly. Freimanis uzyskał 25 pkt., pięć zbiórek, cztery asysty i dwa przechwyty, co dało mu najwyższy w obydwu drużynach wskaźnik efektywności - 35. Berzins miał double-double 17 pkt i 10 zbiórek. Bowlin, którego niełatwym zadaniem jest zastąpienia lidera Zastalu Gabriela Lundberga (przeniósł się do CSKA Moskwa) uzyskał 17 punktów i miał osiem asyst.



Zielonogórzanie wygrali walkę pod tablicami 40:26 i wymusili na rywalach 23 straty (sami mieli 15). Podopieczni trenera Żana Tabaka znakomicie dzielili się piłką - mieli aż 34 asysty, czyli o 17 więcej niż koszykarze Jenisieju.



Zastal z bilansem 13-8 zajmuje piątą lokatę - najwyższą w historii występów polskich drużyn w VTB i kolejną drużynę Niżny Nowogród wyprzedza aż o cztery zwycięstwa.



W tabeli prowadzi Zenit Sankt Petersburg (15-3), przed Uniksem Kazań (14-4), CSKA (12-5) i Lokomotiwem Kubań Krasnodar (11-6).



Mistrz Polski kolejne dwa spotkania rozegra na własnym parkiecie z Kalevem Tallinn (16 marca) i Chimkami (22 marca). Rywalizację sezonu zakończy dalekim wyjazdem na mecz z Astaną Kazachstan (25 marca).