Liga VTB koszykarzy. Stelmet Enea BC Zielona Góra zaczyna drugi sezon

W środę wyjazdowym meczem z Chimkami Moskwa zespół Stelmetu Enea BC Zielona Góra zainauguruje drugi sezon występów w koszykarskiej Zjednoczonej Lidze VTB. To będzie pierwsze spotkanie 11. edycji ligi rosyjskiej, mającej status rozgrywek międzynarodowych.

Stelmet to trzeci polski klub w założonej w 2009 roku VTB, po Asseco Gdynia i PGE Turowie Zgorzelec. Tytularnym sponsorem jest jeden z rosyjskich banków. Liga dla drużyn z Rosji jest najwyższą klasą rozgrywkową, jej zwycięzca zdobywa tytuł mistrza kraju.

W tym sezonie w 13-zespołowej stawce rywalizują jak zwykle potentaci: CSKA Moskwa, Uniks Kazań, Zenit Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką w składzie czy Lokomotiw Kubań Krasnodar. Ponadto drużyny z Estonii, Łotwy, Białorusi, Kazachstanu i Polski. W poprzednich edycjach uczestniczyły też zespoły z Litwy, Czech, Gruzji i Ukrainy.

Dziesięć razy mistrzostwo zdobył zespół CSKA. W ostatnim sezonie ta ekipa pokonała w finale play off Chimki Moskwa 3-1.

Zielonogórzanie, pod wodzą nowego szkoleniowca Chorwata Żana Tabaka, który przed laty prowadził w polskiej lidze Trefl Sopot, będą mieć bardzo wymagający początek rywalizacji. Czekają ich mecze z czterema czołowymi drużynami z Rosji, w tym mistrzem Euroligi CSKA, zaś na inaugurację we własnej hali pojedynek z także euroligowym Zenitem, którego graczem został latem Ponitka.

"Chcemy walczyć w Lidze VTB i zajść jak najwyżej w krajowych rozgrywkach" - powiedział trener Tabak, który podkreślił, że intensywny sezon to wyzwanie dla jego zespołu.

W poprzednim, pod wodzą czarnogórskiego trenera Igora Jovovica, Stelmet zajął w Lidze VTB 12. lokatę z bilansem 5 wygranych i 21 porażek. Z tamtego składu pozostali tylko Łukasz Koszarek i Przemysław Zamojski.

Do play off awansuje czołowa ósemka. Cztery najlepsze zespoły zmierzą się w turnieju Final Four o główne trofeum.

Terminarz meczów Stelmetu Enei BC w Zjednoczonej Lidze VTB:

25 września: Chimki Moskwa - Stelmet (godz. 18.30)

1 października: Stelmet - Zenit Sankt Petersburg (godz. 19.00)

6 października: Awtodor Saratow - Stelmet (godz. 15.00)

20 października: Stelmet - CSKA Moskwa (godz. 18.00)

2 listopada: Stelmet - Parma Perm

16 listopada: Niżny Nowogród - Stelmet

25 listopada: Lokomotiw Kubań Krasnodar - Stelmet

7 grudnia: Uniks Kazań - Stelmet

15 grudnia: Stelmet - Cmoki Mińsk

22 grudnia: Stelmet - Astana

28 grudnia: Stelmet - Lokomotiw Kuban Krasnodar

5 stycznia 2020: KK Kalev Tallinn - Stelmet

13 stycznia: Jenisej Krasnojarsk - Stelmet

18 stycznia: Stelmet - Uniks

26 stycznia: Astana - Stelmet

1 lutego: Stelmet - Niżny Nowogród

9 lutego: Stelmet - Awtodor

1 marca: Parma - Stelmet

7 marca: Cmoki - Stelmet

30 marca: CSKA - Stelmet

5 kwietnia: Stelmet - BC Kalev

9 kwietnia: Stelmet - Jenisej

13 kwietnia: Stelmet - Chimki

18 kwietnia: Zenit - Stelmet