Liga Mistrzów w... Radomiu? Koszykarska Legia ma nielichy problem

Legia Warszawa w finale obecnych rozgrywek mierzy się z WKS Śląsk Wrocław. Aktualnie stan rywalizacji to 2-1 dla "Wojskowych". Gra się do czterech zwycięstw. Mistrzostwo kraju dla drużyny ze stolicy będzie nie lada nobilitacją, dającą jednocześnie przywilej gry w Lidze Mistrzów. Tyle, że wiele wskazuje na to, iż spotkań tych rozgrywek nie mogłaby rozgrywać w swoim mieście.

Czy Legia będzie grać w stolicy?

Aby móc rywalizować w LM, konieczne jest posiadanie hali zdolnej pomieścić co najmniej trzy tysiące fanów. W stolicy wymóg ten spełnia tylko Torwar, lecz według "Sport.pl" wizja rozgrywania tam spotkań (m.in. ze względu na "napięty grafik") jest wątpliwa. Niewykluczone, że Legia na swoje spotkania w prestiżowych rozgrywkach musiałaby wyjeżdżać do Radomia, gdzie dostępny jest obiekt mogący pomieścić pięć tysięcy widzów.

