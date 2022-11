Liga Mistrzów koszykarzy: Legia wciąż z szansami na awans

Koszykarze Galatasaray Stambuł pokonali mistrza Izraela Hapoel Holon 88:75 w meczu 4. kolejki Ligi Mistrzów FIBA. Legia Warszawa odniosła we wtorek pierwsze zwycięstwo w gr. C wygrywając 71:66 w Ostendzie z Filou i zachowała szanse awansu do drugiej fazy grupowej.