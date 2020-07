Liga Mistrzów FIBA. Start w grupie B z mistrzem Czech Nymburkiem

Koszykarze Startu Lublin w wyniku losowania grup Ligi Mistrzów FIBA 2020/21 trafili do gr. B, w której zmierzą się m.in. z mistrzem Czech ERA Nymburk, najlepszym zespołem tegorocznych rozgrywek w rundzie zasadniczej i ich ćwierćfinalistą. Wicemistrz Polski zadebiutuje w Lidze Mistrzów.

Lublinianie, srebrni medaliści MP w przedwcześnie zakończonym z powodu pandemii koronawirusa sezonie (mistrz Stelmet BC Enea Zielona Góra ma zamiar walczyć ponownie w Zjednoczonej Lidze VTB) byli rozstawieni w siódmym, przedostatnim koszyku.



Obok Nymburka zespół słoweńskiego trenera Davida Dedka będzie rywalizować w gr. B z: rosyjskim Niżnym Nowogrodem i francuskim JDA Dijon (obydwie ekipy walczą w bezpośrednim starciu o awans do ćwierćfinału LM przerwanej z powodu pandemii), hiszpańską Casademont Saragossa (jest już w 1/4 finału), tureckim Tofasem Bursa, węgierskim Szombathely i ekipą z kwalifikacji.



W LM wezmą udział 32 drużyny, z których 28 jest już znanych, oraz cztery najlepsze z eliminacji. W gronie kwalifikantów jest Anwil Włocławek, który w pierwszej rundzie trafił na belgijski Belfius Mons Hainaut, a w kolejnej fazie (mecz i rewanż) zmierzy się z lepszym z pary Hapoel Tel Awiw - duński Bakken Bears.



Klub z Kujaw pod wodzą nowego szkoleniowca Słoweńca Dejan Mihevca (zastąpił Igora Milicica) w przypadku awansu do fazy grupowej trafi do gr. A. Tam rywalami będą m.in. hiszpańska Teneryfa czy turecki Galatasaray. Włocławianie walczyli w fazach grupowych LM w dwóch ostatnich sezonach, otrzymując miejsce jako złoci medaliści MP.



W fazie grupowej LM 2020/21, która rozpocznie się 13 października, wystąpią 32 drużyny, podzielone na cztery grupy.



Przed inauguracją nowego sezonu ma odbyć się dokończenie rozgrywek 2019/20, które zostały przerwane w marcu przez pandemię koronawirusa. Będzie to turniej finałowy z udziałem ośmiu zespołów. Sześć z nich jest już znanych. To: ERA Nymburk, AEK Ateny, Hapoel Jerozolima, San Pablo Burgos, Turk Telekom Ankara i Casademont Saragossa. W dwóch pozostałych parach - JDA Dijon z Niżnym Nowogrodem oraz Iberostar Teneryfa z Filou Ostenda jest remis i o awansie zadecyduje jeden mecz.



Skład grup LM FIBA:



gr. A: Iberostar Tenryfa (Hiszpania), SIG Strasbourg (Francja), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (Włochy), Peristeri (Grecja), VEF Ryga (Łotwa), Galatasaray Doga (Turcja), Lietuvos Rytas Wilno (Litwa), drużyna z kwalifikacji (ew. Anwil Włocławek)



gr. B: ERA Nymburk (Czechy), Niżny Nowogród (Rosja), JDA Dijon (Francja), Casademont Saragossa (Hiszpania), Falco Szombathely (Węgry), Tofas Bursa (Turcja), Start Lublin, drużyna z kwalifikacji



gr. C: Hapoel Bank Jerozolima (Izrael), Filou Ostenda (Belgia), Turk Telekom Ankara(Turcja), San Pablo Burgos (Hiszpania), Brindisi (Włochy), CSP Limoges (Francja), Darussafaka Stambuł (Turcja), drużyna z kwalifikacji



gr. D: AEK Ateny (Grecja), Brose Bamberg (Niemcy), Hapoel Holon (Izrael), Pinar Karsiyaka (Turcja), Bilbao (Hiszpania), Cholet (Francja), Fortitudo Bolonia (Włochy), drużyna z kwalifikacji.



olga/ krys/