Liga Mistrzów FIBA. Pszczółka Start Lublin - Niżny Nowogród 66:85

W trzecim występie w grupie D Ligi Mistrzów FIBA koszykarze Pszczółki Startu Lublin ulegli we własnej hali rosyjskiemu zespołowi Niżny Nowogród 66:85 (15:24, 20:20, 18:27, 13:14). To trzecia porażka wicemistrza Polski.

Chociaż lublinianie rozpoczęli od 5:0 po rzutach Sherrona Dorsey-Walkera, to od początku spotkania zespół rosyjski narzucił bardzo szybkie tempo gry, do którego starali się dorównać podopieczni Davida Dedka. Goście jednak znacznie częściej trafiali z dystansu (w tym elemencie byli lepsi 16-7), co pozwalało im na utrzymywanie przewagi wypracowanej w pierwszej i powiększonej w trzeciej kwarcie.

Po trzech porażkach lublinianie nie mają już szans na awans do dalszej fazy gier w Lidze Mistrzów FIBA.

Punkty:

Pszczółka Start Lublin: Sherron Dorsey-Walker 17, Mateusz Dziemba 13, Damian Jeszke 8, Roman Szymański 8, Martins Laksa 7, Joshua Sharma 5, Bartłomiej Pelczar 3, Kamil Łączyński 3, Kacper Borowski 2, Karol Obarek 0.

Niżny Nowogród: Kasey Shepherd 19, Aleksnder Gankiewicz 16, Luke Petrasek 11, Iwan Strebkow 10, Ewgenij Baburin 9, Artem Komołow 8, Anton Astapkowicz 7, Aleksandr Chadow 3, Timofiej Gerasimow 2, Ilja Płatonow 0, Stepan Gontar 0, Michail Belenicki 0.

