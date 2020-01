Liga Mistrzów FIBA: Polski Cukier Toruń - Lietkabelis Poniewież 81:85

Koszykarze Polskiego Cukru przegrali u siebie z litewskim Lietkabelisem Poniewież 81:85 (20:17, 20:20, 19:23, 22:25) w meczu 12. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów FIBA. Wicemistrzowie Polski, grający w grupie A, mają bilans 2-10 i stracili już szansę na awans do fazy play-off.

Zdjęcie Koszykarz drużyny Polski Cukier Toruń Chris Wright (z lewej) i Paulius Valinskas z BC Lietkabelis Poniewież /Tytus Żmijewski /PAP

Wtorkowe spotkanie Polskiego Cukru z Lietkabelisem było wyrównane od samego początku. Torunianie w pewnym momencie odskoczyli na dziewięć punktów prowadząc 28:19, ale rywale szybko zniwelowali straty i na przerwę oba zespoły schodziły przy wyniku 40:37 dla gospodarzy. Walka punkt za punkt utrzymywała się do początku ostatniej kwarty. W niej więcej wyrachowania pokazali rywale i to oni wyjechali z Polski z wygraną.

Torunianie trafili we wtorek tylko cztery razy za trzy punkty, co należy uznać za jedną z przyczyn porażki. Rywale z dystansu 12 razy umieścili piłkę w koszu. Gospodarze mieli tylko trzy zbiórki ofensywne przy 13 rywali, a walkę na obu deskach przegrali 28-36. Trener Polskiego Cukru nie mógł skorzystać z Bartosza Diduszko i Kyle Weavera. Na plus należy zaliczyć powrót do gry Damiana Kuliga, który zdobył 12 pkt.

Kolejne spotkanie Polski Cukier zagra na wyjeździe 29 stycznia z tureckim Turk Telekom.



Polski Cukier Toruń - Lietkabelis Poniewież 81:85 (20:17, 20:20, 19:23, 22:25)

Polski Cukier: Alade Aminu 23, Chris Wright 21, Damian Kulig 12, Keith Hornsby 11, Mikołaj Ratajczak 5, Karol Gruszecki 5, Aaron Cel 2, Aleksander Perka 2.

Lietkabelis: Paulius Valinskas 19, Vytenis Lipkevičius 17, Tomas Dimša 13, Željko Šakić 11, Martynas Sajus 11, Margiris Normantas 9, Gilvydas Biruta 3, Gabrielius Maldunas 2, Marius Valinskas 0, Rihards Kuksiks 0.

Autor: Tomasz Więcławski