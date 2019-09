Liga Mistrzów FIBA. Niżny Nowogród - Legia Warszawa 78:63 w 2. rundzie eliminacji

Koszykarze Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z Niżnym Nowogrodem 63:78 (20:29, 21:9, 13:26, 8:14) w rewanżowym meczu 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów FIBA. Pierwsze spotkanie w Warszawie także wygrał (74:61) zespół z Rosji i to on awansował do fazy grupowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hiszpania wygrywa z Argentyną 95:75 w finale MŚ koszykarzy. Wideo © 2019 Associated Press

Legia wystąpi w Pucharze Europy FIBA.

Reklama

W niedzielę zespół macedońskiego szkoleniowca Tane Spaseva do przerwy prowadził wyrównaną walkę z dysponującym siedmiokrotnie wyższym budżetem zespołem gospodarzy. Po 20 minutach koszykarze z Warszawy prowadzili 41:38. W drugiej połowie na boisku panowali już jednak zawodnicy serbskiego trenera Zorana Lukica, którzy kolejne kwarty wygrali 26:13 i 14:8.

Niżny Nowogród miał wyższą skuteczność rzutów za trzy punkty (37 procent wobec 25 proc. Legii), wygrał rywalizację o zbiórki (41-34), odnotował także więcej asyst (21-11).

Koszykarze Legii odpadli z Ligi Mistrzów FIBA, ale nie kończą gry w europejskich pucharach. 23 października rozpoczną rywalizację w grupie H Pucharu Europy FIBA, w której ich rywalami będą duński Bakken Bears, węgierski Egis Kormend oraz zwycięzca z eliminacji: fiński Kataja Basket lub estoński Tartu Ullikol.

W drugiej rundzie kwalifikacji LM FIBA, w której zwycięzcy dwumeczów uzyskują prawo gry w fazie grupowej, występuje także wicemistrz kraju Polski Cukier, który przegrał na wyjeździe pierwszy mecz z fińskim Karhu 82:93. Niedzielny rewanż w Toruniu rozpocznie się o godz. 19.

Bez kwalifikacji w fazie grupowej LM wystąpi mistrz Polski Anwil Włocławek. W rozgrywkach LM 2019/20 zagra 48 ekip z 28 krajów. Sezon zasadniczy rozpocznie się 15 października.

W dotychczasowych trzech pierwszych edycjach rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów FIBA Polskę reprezentowały Stelmet BC Zielona Góra i Rosa Radom, która dwukrotnie wywalczyła miejsce w fazie zasadniczej z eliminacji oraz Anwil.

Niżny Nowogród - Legia Warszawa 78:63 (29:20, 9:21, 26:13, 14:8)

Najwięcej punktów - dla Niżnego Nowogrodu: Chavaughn Lewis 24, Brandon Brown i Alec Brown - po 12; dla Legii: Isaac Sosa 18; Romaric Belemene 13, Filip Matczak 9.