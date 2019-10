Koszykarze mistrza Polski Anwilu Włocławek we wtorek wyjazdowym meczem z niemiecką drużyną RASTA Vechta zainaugurują drugi sezon z rzędu w Lidze Mistrzów FIBA. - Celem minimum jest awans do play off. Nie jesteśmy słabeuszami - powiedział trener Igor Milicić.

Jak ocenia pan formę swojej drużyny po trzech zwycięstwach w polskiej ekstraklasie, a przed inauguracją Ligi Mistrzów FIBA?

Igor Milicić: Jesteśmy w miarę gotowi... W okresie przygotowawczym dużo rzeczy zrobiliśmy inaczej w porównaniu do ubiegłego sezonu, właśnie pod kątem Ligi Mistrzów. Czy to wystarczy? Zobaczymy, wszystko zweryfikuje parkiet. Zaczęliśmy osiem dni wcześniej niż przed rokiem i od razu było dużo taktyki, zarówno w obronie, jak i w ataku. Po prostu narzuciliśmy z góry pewne schematy. Te osiem dni naprawdę robi różnicę, choć osobom, które patrzą na to z boku, może wydawać się, że to niewiele.

Jak ocenia pan siłę grupy B, w której są m.in. zdobywca trofeum z 2018 roku AEK Ateny, francuski Pau Orthez, hiszpańska ekipa z Burgos? Trudniejsi rywale niż przed rokiem?

- Na pewno, grupa dużo trudniejsza. Moim zdaniem są w niej trzej pretendenci do zwycięstwa: AEK, San Pablo Burgos, choć trafił do fazy grupowej z eliminacji, oraz Hapoel Jerozolima. Hiszpański klub podpisał umowy z naprawdę silnymi zawodnikami, byłymi graczami zespołów euroligowych oraz Paulem Zipserem z NBA. Ich siłę pokazują wyniki w lidze hiszpańskiej, gdzie na razie nie przegrali. My jednak nie czujemy się słabeuszami w tym gronie. Na każde spotkanie jedziemy z poczuciem, że rywal ma się z nami liczyć. Cel, który sobie założyliśmy, to awans do play off, ale oczywiście gra się zawsze po to, by wygrać wszystko.

Jak scharakteryzuje pan pierwszego rywala - niemiecką drużynę RASTA, która jest dość mało znana...

- W ubiegłym sezonie ten zespół był czarnym koniem ligi niemieckiej, zajął czwarte miejsce. Latem jednak dużo się zmieniło w składzie, bo inne kluby podebrały najlepszych koszykarzy. To ekipa agresywna w obronie, która "pcha" piłkę do przodu, do kontr, ale grozi też rzutami za trzy punkty.

W opinii fachowców Anwil ma najmocniejszy od lat skład, z kilkoma Amerykanami, w tym Tony Wrotenem, który w NBA rozegrał ponad 150 meczów. Sezon zaczął się jednak dość pechowo, bo kontuzji łękotki doznał Szymon Szewczyk...

- Czy najmocniejszy, z jakim pracowałem to się okaże po wynikach. Na pewno taki, który nie pozwala, by traktować nas jako outsidera w starciu z jakimkolwiek rywalem w grupie Ligi Mistrzów. Wszyscy pracowali intensywnie w okresie przygotowawczym, nie było urazów aż do Superpucharu. Trudno, takie jest życie. Nieobecność Szymona potrwa jeszcze trzy, cztery tygodnie, taką mamy nadzieję.

Czy w związku z tą sytuacją rozważa pan wzmocnienie zespołu jakimś graczem podkoszowym, nawet na kilka tygodni?

- Nie ma tematu. Nikogo nowego nie będziemy zatrudniać, bo drużyna jest ułożona tak, jak chciałem i jestem zadowolony z tego, jak się prezentujemy. Łotysz Freimanis, mający 208 cm wzrostu, też bije się pod koszem, ale to taki "fałszywy środkowy", bo jego atutem jest rzut z dystansu.

Czy drugi sezon z rzędu w Lidze Mistrzów FIBA będzie łatwiejszy dla pana jako trenera i Anwilu jako drużyny?

- Taką mam nadzieję. Już wiemy, czego się spodziewać. Doświadczenie z zeszłego roku będzie działać na naszą korzyść. Liczę, że lepiej uda nam się pogodzić występy w ekstraklasie i na europejskich parkietach. Po to budowaliśmy zespół z szerokim, wyrównanym składem, by lepiej funkcjonował i by uniknąć kontuzji wynikających z obciążenia walką na dwóch frontach.

Czy czuje pan w zespole specjalną mobilizację przez inauguracją LM?

- Na pewno czujemy, że ten początek się zbliża. Ja czuję euforię związaną z występem na europejskich parkietach i nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Myślę, że wszyscy w drużynie, klubie są świadomi wyzwania, ale i na nie przygotowani.

Rozmawiała: Olga Przybyłowicz





Zdjęcie Trener Anwilu Igor Milicić / Fot. Piotr Matusewicz / East News