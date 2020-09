Liga Mistrzów FIBA. Iberostar i Dijon ostatnimi finalistami

Hiszpański Iberostar Teneryfa i francuski JDA Dijon to ostatni finaliści turnieju Final Eight koszykarskiej Ligi Mistrzów FIBA. Hiszpanie pokonali na własnym parkiecie belgijską BC Ostenda 62:54, a Francuzi rosyjski Niżny Nowogród 75:67.

Zwycięzcy wygrali przełożoną z powodu pandemii koronawirusa rywalizację w 1/8 finału w stosunku 2-1.

Finałowy turniej Ligi Mistrzów FIBA sezonu 2019/20 z udziałem ośmiu drużyn odbędzie się w Atenach w dniach 30 września - 4 października. W ćwierćfinałach Iberostar, triumfator pierwszej edycji, zmierzy się Casademont Saragossa, a JDA Dijon z Turk Telekom Ankara.

Wcześniej, jeszcze w marcu przed przerwaniem rozgrywek, do najlepszej ósemki awansowały mistrz Czech CEZ Nymburk, która zagra o półfinał z AEK Ateny oraz Hapoel Bank Jerozolima, który rywalizować będzie z hiszpańskim San Pablo Burgos.

Ze względu na pandemię zmieniono formułę rywalizacji o mistrzostwo i zdecydowano, że w turnieju finałowym wystąpi osiem zespołów (Final Eight).

Spotkania finałowego turnieju w Atenach odbywać się będą w Nikos Galis Olympic Arena, która może pomieścić 18 tysięcy widzów. Na co dzień grają w niej koszykarze AEK.

W rozgrywkach LM w sezonie 2019/20 występowały Anwil Włocławek i Polski Cukier Toruń, ale żadna z drużyn nie zdołała zakwalifikować się do play off. To czwarte edycja tego pucharu.

Triumfatorzy z poprzednich lat to: Iberostar Teneryfa (2017), AEK Ateny (2018) i Segafredo Virtus Bolonia (2019).