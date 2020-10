Liga Mistrzów FIBA. Debiut Pszczółki Startu w zmienionym formacie rozgrywek

Koszykarze Pszczółki Startu środowym meczem w Lublinie z hiszpańskim Casademont Saragossa zadebiutują w Lidze Mistrzów FIBA, która ze względu na pandemię koronawirusa rozgrywana będzie w sezonie 2020/21 w zmienionej formule - ośmiu czterozespołowych grupach.

Wicemistrz Polski trafił do grupy D, która powstała z podziału, pierwotnej, ośmiozespołowej grupy B, rozlosowanej w lipcu. Rywalami zespołu słoweńskiego trenera Davida Dedka, oprócz drużyny z Saragossy, będą rosyjski Niżny Nowogród i węgierski Falco Szombathely. Władze FIBA uznały, że zmniejszenie liczby drużyn w grupach wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa zespołów, które w pierwszej fazie grupowej będą mniej podróżować.

Pierwotnie Start miał zmierzyć się w ośmiozespołowej grupie także m.in. z mistrzem Czech, uczestnikiem turnieju finałowego CEZ Nymburk i tureckim Tofasem Bursa. Wicemistrz kraju będzie jedynym przedstawicielem Polski w LM, gdyż przez eliminacje nie zdołał się przebić Anwil Włocławek.

Casademont (sponsorem tytularnym klubu jest producent kiełbas, w sezonie 2017/18 w Sargossie, wówczas pod nazwą Tecnyconta, grał reprezentant Polski Michał Michalak) awansował do tegorocznego turnieju finałowego (Final Eight) rozgrywanego w Atenach na przełomie września i października, w którym zajął czwartą lokatę. Niżny Nowogród w LM FIBA zagra trzeci sezon z rzędu (ostatnio był grupowym rywalem Anwilu, Rosjanie odpadli w 1/8 finału), a węgierski Falcon będzie rywalizował w tych rozgrywkach drugi kolejny raz.

W fazie zasadniczej 32 uczestników zostało podzielonych na osiem grup, co oznacza m.in. skrócenie tej część rozgrywek i elastyczność co do terminów w przypadku niemożności rozegrania spotkania w przypadku wykrycia licznych zakażeń koronawirusem w poszczególnych zespołach.

Faza grupowa potrwa od 20 października do 20 stycznia 2021. Po rozegraniu sześciu spotkań - zaplanowanych co dwa, a nawet cztery tygodnie - dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do czołowej szesnastki rozgrywek. Jej format zostanie potwierdzony po analizie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Europie.

Sezon 2020/21 będzie piątą edycją LM FIBA. Miniona była nietypowa, bo - przerwana w marcu z powodu pandemii koronawirusa - została dokończona w październiku. Zwycięzcą turnieju Final Eight w Atenach został hiszpański San Pablo Burgos (rywal grupowy Anwilu), który w finale pokonał gospodarza, drużynę AEK 85:74.

W poprzednich latach po puchar i nagrodę w wysokości miliona euro (od 2018 r.) sięgały: Iberostar Teneryfa (2017), AEK Ateny (2018) i Segafredo Virtus Bolonia (2019).

Zdjęcie Zawodnik Pszczółki Startu Lublin Sherron Dorsey-Walker (C) / Wojtek Jargiło / PAP

Terminarz meczów Pszczółki Startu Lublin w grupie D LM:

1. kolejka, 21 października:Pszczółka Start - Casademont Saragossa (godz. 18.30)

2. kolejka, 3 listopada:Falco Szombathely - Pszczółka Start (godz. 18.00)

3. kolejka, 17 listopada:Niżny Nowogród - Pszczółka Start (godz. 18.00)

4. kolejka, 16 grudniaPszczółka Start - Niżny (godz. 18.30)

5. kolejka, 6 stycznia 2021Pszczółka Start - Falco (godz. 18.30)

olga/ cegl/