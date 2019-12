Liga Mistrzów FIBA. Anwil Włocławek - AEK Ateny 77:79

Koszykarze Anwilu Włocławek przegrali u siebie z AEK Ateny 77:79 (22:18, 17:18, 17:22, 21:21) w meczu 7. kolejki gr. B Ligi Mistrzów FIBA. Mistrzowie Polski mają przed meczami rewanżowymi bilans 3-4.

Anwil mierzył się w środę z zespołem, który wygrał rozgrywki Ligi Mistrzów FIBA w 2018 roku. Na tle silnego rywala mistrz Polski zaprezentował się naprawdę solidnie. Spotkanie od początku do końca były niezwykle wyrównane, a o wygranej gości zadecydowały detale.

Włocławianie mieli w końcówce meczu kilka akcji, w których mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale nie trafiali. Pokazali jednak, że kryzys, który widoczny był w drużynie jeszcze niedawno, to już przeszłość i przy odpowiedniej motywacji, zaangażowaniu oraz grze zespołowej - można w Lidze Mistrzów walczyć z każdym. Tym razem nie starczyło to na wygraną, ale przed serią meczów rewanżowych Anwil nadal jest w grze o awans do rundy play off.

Żeby o tym myśleć podstawowi gracze mistrza Polski muszą mieć jednak większe wsparcie zawodników z ławki, bo ci w środę nie rozgrywali dobrych zawodów. Do udanych mecz z AEK zapisze Ricky Ledo, który rzucił 25 punktów. Skuteczny był również Rolands Freimanis - 16 pkt. Nieco słabiej zaprezentował się Tony Wroten - szczególnie z uwagi na niecelne rzuty w decydujących momentach rywalizacji.

Rywale mieli nieco równiejszy skład, a ich trener w większym stopniu mógł korzystać z rezerwowych, których wejście na parkiet nie powodowało tak znaczącego obniżenia poziomu gry jak w drużynie gospodarzy.

W kolejnym spotkaniu LM Anwil zagra 10 grudnia u siebie z niemieckim zespołem RASTA Vechta, z którym przegrał w 1. kolejce 76:89.

Anwil Włocławek - AEK Ateny 77:79 (22:18, 17:18, 17:22, 21:21)

Anwil Włocławek: Ricky Ledo 25, Rolands Freimanis 16, Tony Wroten 12, Shawn Jones 8, Michał Sokołowski 5, Chase Simon 4, Chris Dowe 4, Szymon Szewczyk 3, Krzysztof Sulima 0, Jakub Karolak 0.

AEK Ateny: Keith Langford 16, Jonas Maciulis 16, Howard Sant-Roos 14, Charis Giannopoulos 12, Stefan Jankovic 10, Mario Chalmers 7, Kendrick Ray 2, Marcus Slaughter 2, Dimitris Mavroeidis 0, Linos Chrysikopoulos 0, Nikos Gkikas 0, Dimitrios Kaklamanakis 0.

