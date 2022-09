Lider rywali Polaków wraca do legendarnego klubu NBA

Przypomnijmy, że w półfinale EuroBasketu Polska przegrała z Francją aż 54:95. Niestety tym razem rywale byli lepsi pod każdym względem i wyraźnie zdominowali "Biało-Czerwonych". Teraz jednak naszą drużynę czeka starcie o brąz, w którym rywalami podopiecznych Igora Milicicia będą Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi ulegli Hiszpanom 91:96.

Na dzień przed walką o brązowy medal w zespole niemieckim zapanowało spore poruszenie. Jak bowiem poinformowali dziennikarze ESPN Dennis Schroeder, czyli wielki lider naszych rywali, podpisał kontrakt z Los Angeles Lakers. Dla Niemca będzie to powrót do "Jeziorowców", bo występował w tej drużynie już w sezonie 2020-2021.

Schroeder to doświadczony, 29-letni gracz, który od kilku sezonów występuje już w najlepszej lidze świata. Przygodę z NBA rozpoczął od Atlanta Hawks, potem przeniósł się do Oklahoma City Thuner, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, by ponownie zagościć w zespole z LA. Według dziennikarzy umowa będzie obowiązywać przez rok, a Niemiec zarobi 2,6 miliona dolarów.

Jego matka pochodzi z Gambii, natomiast ojciec był Niemcem.