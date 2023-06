Legia warszawa wzmocniła się reprezentantem Polski

Schenk to m.in. uczestnik zeszłorocznych mistrzostw Europy, w których Polska zajęła czwarte miejsce, wicemistrz kraju z 2016 roku (Rosa Radom), finalista Pucharu Polski 2020 (Polski Cukier Toruń).

- W rozmowie z trenerem Wojciechem Kamińskim poznałem pomysł na drużynę w nowym sezonie, ambicje i cele klubu, które bardzo mi się spodobały. Wiem, że Legia to bardzo utytułowany klub i przede wszystkim ambitny. Cieszy mnie to, że będziemy grać o najwyższe cele, chcę o takie walczyć, czy to w roli zawodnika pierwszej piątki czy też z ławki (...). Dodatkowo Legia zapowiada występy w europejskich pucharach, więc jest to naprawdę kusząca propozycja - powiedział zawodnik, cytowany na stronie klubu.

Jakub Schenk - reprezentant Polski z Tarnowa

Schenk urodził się 29 lipca 1994 roku w Tarnowie, gdzie rozpoczął karierę w miejscowej Unii. W 2010 roku dołączył do Trefla Sopot, w barwach którego występował w drugoligowych rezerwach oraz drużynach do lat 18 i 20. Po dwuletnim pobycie w Trójmieście, zdecydował się dołączyć do Rosy Radom, prowadzonej przez trenera Kamińskiego, w której spędził cztery kolejne lata.

Przez następne dwa sezony reprezentował barwy Polpharmy Starogard Gdański, by w rozgrywkach 2018/19 zasilić szeregi Kinga Szczecin. W klubie z zachodniopomorskiego rozegrał swój najlepszy wówczas sezon na parkietach ekstraklasy, notując średnio 12,3 punktów, 2,8 zbiórek i 5,1 asyst.

Bardzo dobra forma zaowocowała nagrodą za największy postęp w Energa Basket Lidze oraz ofertą gry w Polskim Cukrze Toruń, wicemistrzem Polski, który występował także w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W barwach toruńskiej ekipy zawodnik rozegrał 17 spotkań w ekstraklasie, osiągnął finał Pucharu Polski, ale w kolejnym sezonie zdecydował się na powrót do Szczecina, gdzie spędził kolejne dwa lata. Na finiszu sezonu 2021/22 podpisał krótkoterminowy kontrakt z francuskim Union Tours. Latem 2022 roku znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy, w których biało-czerwoni zajęli czwarte miejsce, a Schenk wystąpił w siedmiu spotkaniach, notując średnio 6,4 pkt i 1,1 as. na mecz.

Miniony sezon mierzący 183 cm zawodnik rozpoczął w Union Tours. Po rozegraniu we francuskim zespole 11 meczów zdecydował się na powrót do Polski, gdzie związał się umową z Grupa Sierleccy Czarnymi Słupsk. Był drugim strzelcem drużyny (śr. 12,3 pkt), a także czołowym asystującym całej Energa Basket Ligi (6,3 as., szósty w zestawieniu).

- Kubę znam od bardzo dawna, spędziliśmy kilka lat w Radomiu. Od tego czasu na pewno jego umiejętności stały się lepsze. Jest teraz członkiem reprezentacji Polski, grał na Eurobaskecie 2022. To zawodnik, który w ostatnich latach poczynił duży postęp i bardzo liczymy na to, że będzie ważną częścią drużyny i pomoże nam odnosić kolejne sukcesy - zaznaczył trener Wojciech Kamiński.

Obok Schenka z polskich zawodników w kadrze Legii Warszawa na sezon 2023/24 są także Dariusz Wyka, Grzegorz Kulka i Benjamin Didier-Urbaniak. Zakończył boiskową karierę kapitan drużyny Łukasz Koszarek, a Grzegorz Kamiński wybrał ofertę Suzuki Arki Gdynia.

W czerwcu nastąpiła zmiana na stanowisku asystenta trenera w Legii. Odszedł Marek Zapałowski, a w jego miejsce przyszedł Marek Popiołek.

Miniony sezon zespół Legii zakończył na czwartym miejscu w ekstraklasie.

źródło: PAP

koszykówka / 123RF/PICSEL