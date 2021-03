Lega Basket A. Sokołowski szósty w klasyfikacji "trójek"

Reprezentant Polski Michał Sokołowski (De’Longhi Treviso) awansował na szóste miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych w rzutach za trzy punkty po 24. kolejce włoskiej ekstraklasy koszykarzy. W 19 rozegranych spotkaniach ma 48,1 procent skuteczności (38 z 79 prób).

Liderami tego zestawienia są byli gracze NBA - reprezentant Włoch Luigi Datome (Armani Exchange Mediolan) i Amerykanin Austin Daye (Umana Reyer Wenecja) - po 54,6 proc., a także reprezentant Hiszpanii Sergio Rodriguez (Armani) - 51.

Sokołowski poprawił swoje statystyki w niedzielnym meczu z Allianz Pallacanestro Triest, który jego zespół wygrał 95:76, przedłużając serię zwycięstw do sześciu. Polak, uznany MVP spotkania, był najlepszym strzelcem De’Longhi - 28 punktów, co jest jego rekordem we włoskiej lidze i trzecią zdobyczą w zespole. Więcej uzyskali tylko były reprezentant Polski, naturalizowany Amerykanin David Logan - 35 i Matteo Imbro - 29.

Wychowanek MKS Pruszków trafił w niedzielę sześć (to także jego rekord w Lega A) z dziewięciu prób za trzy punkty oraz wymusił siedem fauli rywali (również rekord).

Logan, który w niedzielę zdobył 25 pkt, jest trzeci w klasyfikacji strzelców Lega A - ze średnia 18,5. Wyprzedzają go wieloletni zawodnik NBA, 40-letni Argentyńczyk Luis Scola (Openjomebtis Varese) i Amerykanin D'Angelo Harrison (Happy Casa Brindisi) - po 19,0. Sokołowski jest klasyfikowany na 24. miejscu - 13,2.

Skrzydłowy reprezentacji Polski, który w meczu z Umaną trafił wszystkie cztery rzuty wolne, jest także piąty w lidze włoskiej wśród najskuteczniejszych z linii - 89,9 proc. (62/69), 14. pod względem wymuszonych fauli - średnio 3,6, 34. w zbiórkach - 4,6, 42. w asystach - 2,3 oraz 42. w przechwytach - 0,9.

