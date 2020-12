Koszykówka: Zgorzelec chce wrócić do elity

Podpisanie umowy sponsorskiej pomiędzy Polską Grupą Energetyczną a klubem KS Turów ma pomóc w powrocie do Zgorzelca koszykówki na najwyższym ligowym poziomie. Do kasy klubu ma trafić 600 tys. zł. - Wierzę, że to wsparcie zaowocuje dużymi sukcesami – mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Oficjalne podpisanie umowy sponsorskiej odbyło się w hali w Zgorzelcu. Jeszcze pięć lat temu zespół z tego miasta walczył w finale play-off ekstraklasy koszykarzy. Teraz drużyna gra zaledwie w trzeciej lidze, ale powrót PGE do nazwy ma być zwiastunem lepszych czasów.

- Wspieramy działania szczególnie w regionach, gdzie prowadzimy działalność, bo są one nam bardzo bliskie. Cieszę się, że PGE wraca jako sponsor tytularny KS Turów. Będziemy wspierali wszelkie grupy - od przedszkolaków po najstarszych. Przekażemy 600 tysięcy złotych wsparcia. Mam nadzieję, że zaowocuje sukcesami i klub wróci tam, gdzie był kiedyś - mówi Dąbrowski.

Zgorzelec tęskni za sukcesami w koszykówce

Największe sukcesy zespół ze Zgorzelca osiągał kiedy sponsorem tytularnym była PGE. W 2014 roku zdobył mistrzostwo Polski, a także sześć razy grał w finale play off, a ostatni raz w 2015 roku. Trzy lata później działacze ogłosili upadek i wycofali drużynę z ekstraklasy. Reaktywacja klubu nastąpiła w 2019 roku.

- Koszykówka ma bardzo duże tradycje w Zgorzelcu i stoimy na straży, aby drużyna wróciła na ten najwyższy poziom. Realizujemy razem z partnerem PGE od dwóch lat program, który ma w tym pomóc i cieszą słowa w ponowne jeszcze większe zaangażowanie. Aby to spotkanie było pierwszym milowym krokiem dla Zgorzelca. Dobrze nam się współpracuje i jestem pełen optymizmu, że wykonamy tę prace dobrze" - powiedział Piotr Borowy, prezes klubu koszykarskiego.

Koszykarze mają być znowu wizytówką Zgorzelca

Na oficjalnym podpisaniu umowy sponsorskiej obecna była także sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, która zwróciła uwagę na doskonałą pracę Turowa z młodzieżą.

- Z mojego punktu widzenia, jest to bardzo korzystne, że młodzież tak angażuje się w treningi. Cieszymy się, że PGE wraca do sponsorowania strategicznego zgorzeleckiej koszykówki, z której jesteśmy dumni i tęsknimy do dawnej świetności. Bez tego wsparcia na pewno nie powrócimy. Klub musi się odbudować, ale to wymaga czasu. Zespół koszykarzy był wizytówką Zgorzelca i oczekujemy, że ponownie tak będzie - dodała Machałek, która pochodzi z Dolnego Śląska.

W przeszłości barw zespołu ze Zgorzelca bronili m.in. Damian Kulig, Thomas Kelati, Łukasz Koszarek, Filip Dylewicz a także Andrzej Pluta.



Zdjęcie Koszykówka / Getty Images

