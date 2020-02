Koszykówka. Xavi Pascual nowym trenerem Ponitki w Zenicie

Mateusz Ponitka występujący w euroligowym klubie Zenit Sankt Petersburg ma nowego trenera - Hiszpana Xavi Pascuala - poinformował klub. Zastąpił zwolnionego kilka dni temu swojego rodaka Joana Plazę. Polak ze względu na kontuzję stawu skokowego obecnie pauzuje.

Pod wodzą Plazy Zenit debiutujący w Eurolidze wygrał siedem z 24 meczów i zajmuje przedostanie miejsce w stawce 18 ekip. W lidze rosyjskiej VTB jest na szóstym miejscu z bilansem 7-10.

47-letni Pascual do grudnia 2018 roku pracował w innym euroligowym klubie Panathinaikosie OPAP Ateny, z którym zdobył m.in. mistrzostwo Grecji 2017 i 2018. Wcześniej przez dekadę pracował w FC Barcelona, którą poprowadził do udziału w pięciu turniejach Final Four (2009-2014) i mistrzostwa Euroligi w 2010 r. W Hiszpanii sięgnął po cztery mistrzostwa i trzy Puchary Króla.

Ponitka doznał urazu więzadła stawu skokowego w meczu z Uniksem Kazań 26 stycznia. Na parkiet ma wrócić na początku marca i z powodu kontuzji nie zagra w pierwszych meczach kwalifikacji ME 2021 z Izraelem (20 lutego, Gliwice) i mistrzem świata Hiszpanią (23 lutego, Saragossa).

To trzeci uraz Ponitki w sezonie. W listopadzie miał problemy z łydką, a uraz głowy i wstrząśnienia mózgu doznane 6 grudnia, w meczu Euroligi z LDLC ASVEL Villeurbanne, wykluczyło go z gry na dwa tygodnie.