Alena Leuczanka, koszykarka i aktywna uczestniczka protestu przeciwko fałszerstwom wyborczym, została zatrzymana w Mińsku - poinformowała w środę internetowa gazeta Nasza Niwa.

Leuczanka została zatrzymana we wtorek rano. Jak pisze Nasza Niwa, koszykarka zadzwoniła do adwokata i poinformowała go, że zatrzymano ją na lotnisku, skąd udawała się za granicę na planowe leczenie.

Zatrzymanie jest związane z udziałem "w nielegalnych akcjach masowych".

Leuczanka jest aktywną uczestniczką ruchu protestu wśród sportowców. Jest jedną z twarzy ruchu SOS BY - Wolnego Stowarzyszenia Sportowców, które wzywa innych do postawy obywatelskiej wobec sytuacji na Białorusi.

Sportowcy uczestniczą w akcjach protestu, potępiają przemoc struktur siłowych, otwarcie mówią o naciskach na krytyków władz w świecie sportu.

