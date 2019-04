Koszykówka. Sędziowie z Polski pojadą na mistrzostwa świata mężczyzn i mistrzostwa Europy kobiet

Czterej sędziowie prowadzący mecze w rozgrywkach krajowych dostali nominacje na najważniejsze turnieje międzynarodowe w tym roku. Michał Proc z Warszawy jest jedynym, który otrzymał dwie - na czerwcowe mistrzostwa Europy kobiet i sierpniowe mistrzostwa koszykarzy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chwile grozy podczas meczu koszykówki. Oświetlenie eksplodowało. Wideo © 2019 Associated Press

Proc (rocznik 1980) sędziuje od sześciu lat w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce (Energa Basket Liga i Energa Basket Liga Kobiet), zaś arbitrem FIBA jest od 2015 r. Najważniejsze turnieje międzynarodowe z jego udziałem to Uniwersjada w 2017 roku oraz mistrzostwa świata U17 kobiet w 2018 roku.

Reklama

"Rozpoczynałem od gry w koszykówkę u znanego z pracy z młodzieżą Adama Latosa w Polonii Warszawa. Trenowałem od 10 do 22 roku życia. Miałem dwa +podejścia+ do kursu sędziowskiego, najpierw jako 17-latek, a potem dwa lata później. Namawiali mnie koledzy z Polonii. W pierwszym przypadku zrezygnowałem, bo okazało się, że będę musiał czekać rok, do ukończenia 18 lat, by móc prowadzić spotkania. Ciekawe jest to, że jestem drugim wychowankiem trenera Latosa, który... został sędzią FIBA. pierwszym był Marek Maliszewski" - powiedział PAP Proc.

Oprócz niego nominacje na MŚ koszykarzy w Chinach (31 sierpnia - 15 września) z udziałem reprezentacji Polski otrzymali także Wojciech Liszka (sędzia FIBA od 2012 r.) oraz pochodzący z Kamerunu Arnauld Kom Njilo (arbiter w Polsce od 2014 r. FIBA od 2011). Liszka ma największe doświadczenie - był na mistrzostwach świata U19 i U17 koszykarzy (w tym prowadził mecz o brązowy medal), mistrzostwach Afryki kobiet 2017 (w tym mecz o złoty medal) oraz Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2018 (Commonwealth Games w Australii. w tym mecz o złoty medal).

Natomiast na Eurobasket kobiet do Serbii i na Łotwę razem z Procem pojedzie też Dariusz Zapolski (sędzia w PLK od 15 lat, FIBA od 2012 r., w tym roku był w finałowym turnieju Euroligi koszykarek).

"To wielkie wyróżnienie i wyzwanie, szczególnie mistrzostwa świata koszykarzy, bo zagrają najlepsi zawodnicy z NBA. Oczywiście Eurobasket kobiet to również ciekawy turniej. Przygotowania do mundialu potrwają 10-15 tygodni, już dostajemy specjalny program treningowy i jesteśmy +monitorowani+ zarówno pod względem aktywności fizycznej, jak i podejmowanie decyzji w prowadzonych przez nas meczach. Zapewne latem czekają mnie jakieś wyjazdy na turnieje towarzyskie seniorów oraz młodzieżowe mistrzostwa kontynentu lub globu. Na razie nie znam szczegółów, ale takie jest praktyka w FIBA" - dodał.

Polska drużyna wystąpi na MŚ po raz drugi w historii i pierwszy od 52 lat. Biało-czerwoni zagrają w grupie A z Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Z wykształcenia Proc jest ekonomistą, a pracuje obecnie na własny rachunek jako analityk danych. Nie był w stanie pogodzić wyjazdów na mecze za granicą z etatem w banku.

"Niemalże w tym samym czasie jak znalazłem zatrudnienie w banku otrzymałem nominację FIBA. Przez trzy miesiące łączyłem obydwie aktywności, ale gdy rozpoczęły się jesienią europejskie puchary stwierdziłem po jednym z wyjazdów, że nie jestem w stanie dalej tak funkcjonować. Postawiłem na koszykówkę i zwolniłem się z banku" - dodał.