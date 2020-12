Maciej Lampe będzie występować w Energa Basket Lidze. Koszykarz, który na koncie ma między innymi występy w NBA podpisał kontrakt z King Szczecin.

35-letni zawodnik w drafcie 2003 został wybrany przez New York Knicks. W najsilniejszej lidze świata zadebiutował w 2004 roku, już w barwach Phoenix Suns. Występował w niej do 2006 roku. W późniejszym etapie kariery reprezentował barwy m.in. Uniksu Kazań, FC Barcelona, Shenzen Leopards, a ostatnio - Al Manama. Teraz dołącza do King Szczecin.

- Zakontraktowanie Macieja Lampego, to bez wątpienia jeden z największych ruchów transferowych w historii całej Polskiej Ligi Koszykówki - czytamy na oficjalnej stronie klubu.



King Szczecin to aktualnie szósta drużyna tabeli.



