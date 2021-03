Koszykówka. Liga VTB. Enea Zastal BC Zielona Góra przegrał z BC Kalev Tallin

Enea Zastal BC Zielona Góra przegrał przed własną publicznością z BC Kalev Tallin 88:95 (23:28, 22:18, 24:18, 19:21) w swoim 22. meczu Zjednoczonej Ligi VTB. Mistrz Polski zajmuje w tabeli piątą pozycję.

Mistrzowie Polski od początku mieli kłopoty z ofensywnie grającą drużyną z Estonii prowadzoną przez łotewskiego trenera Robertsa Stelmahersa, niegdyś znakomitego rozgrywającego, mistrza Polski ze Śląskiem Wrocław (2000), który pierwsze pięć miesięcy w polskiej lidze spędził w... Dallas Zastal Zielona Góra.

Do przerwy zielonogórzanie przegrywali 45:56 i choć trzecią odsłonę wygrali i zmniejszyli straty, to losy meczu rozstrzygnęły się w ostatniej części. W niej nie do zatrzymania byli gracze obwodowi BC Kalev - Marcus Keene i Janari Joesaar, którzy trafiali raz za razem zza linii 6,75 m. Pierwszy miał pięć celnych takich rzutów (oraz 10 asyst), a drugi sześć "trójek" i 12 zbiórek W całym spotkaniu goście rzucili 14 razy za trzy punkty, podczas gdy gospodarze dziewięć. Estończycy wygrali też walkę pod tablicami 46:38 i mieli wyższy procent rzutów za dwa punkty (50 proc.)

Koszykarze trenera Żana Tabaka mieli szansę na wygraną w czwartej kwarcie - po dwóch rzutach za trzy punkty debiutującego w Zastalu Adama Smitha (będzie grał tylko w Lidze VTB, bo okienko transferowe w polskiej lidze zostało już wcześniej zamknięte) gospodarze przegrywali jednym punktem (77:78). Prowadzenie dał im rzut Krzysztofa Sulimy (79:78), ale rywale odpowiedzieli akcjami Keena i Joesaara. Kalev prowadził w 36. minucie 83:79 i do końca nie oddał kilkupunktowej przewagi.

Smith, który został sprowadzony po kontuzji Greka Nikosa Pappasa, w debiucie był drugim strzelcem zespołu. Gospodarzom zabrakło tym razem wsparcia dwóch innych Amerykanów Skylera Bowlina i Geoffreya Groselle'a, którzy z zerowym dorobkiem zakończyli spotkanie.

"Gratuluję drużynie gości. Zagrali bardzo twardo. Nie mogliśmy +dorównać+ do ich poziomu intensywności przez większość meczu. Zawsze byli o krok przed nami" - powiedział trener Tabak cytowany na oficjalnym Twitterze klubu.

Zastal z bilansem 13-9 zajmuje nadal piątą lokatę - najwyższą w historii występów polskich drużyn w VTB. Mistrzowie Polski są już pewni udziału w play off.

W tabeli prowadzi Zenit Sankt Petersburg (16-3), przed Uniksem Kazań (15-4).

Mistrz Polski kolejne spotkanie rozegra na własnym parkiecie - z Chimkami Moskwa (22 marca), a rywalizację sezonu zasadniczego zakończy dalekim wyjazdem na mecz z Astaną Kazachstan (25 marca).



Enea Zastal BC Zielona Góra - BC Kalev Tallinn 88:95 (23:28, 22:18, 24:18, 19:21)

Enea Zastal: Rolands Freimanis 22, Adam Smith 18, Janis Berzins 17, Kris Richard 13, Krzysztof Sulima 7, Łukasz Koszarek 7, David Brembly 4, Skyler Bowlin 0, Geoffrey Groselle 0, Filip Put 0, Kacper Traczyk 0;

Najwięcej punktów dla BC Kalev: Marcus Keene 30, Janari Joesaar 29.