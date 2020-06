Trener reprezentacji Polski, Maros Kovacik, powołał 18 koszykarek na pierwsze i jedyne letnie zgrupowanie kadry, które rozpocznie się 23 czerwca w Gniewinie. W tym gronie są kapitan drużyny 36-letnia Martyna Koc i wracająca do kadry po kontuzji Angelika Stankiewicz.

Zabraknie tym razem m.in. najbardziej doświadczonej reprezentantki Agnieszki Szott-Hejmej (jest także w kadrze koszykówki 3x3 i to zadecydowało, że nie pojawi się na czerwcowym zgrupowaniu) oraz naturalizowanej Amerykanki Marissy Kastanek. Ta druga przebywa w USA i ze względu na pandemię koronawirusa jest przylot do Polski w tym terminie nie jest możliwy.

Zgrupowanie ma potrwać do 10 lipca.

Do zespołu wraca też po dłuższej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi i wyjazdem do USA na studia Anna Makurat, która miała bardzo udany debiutancki sezon w jednej z czołowych drużyn NCAA Connecticut Huskies - w 32 meczach notowała średnio 7,9 pkt, 3,9 zbiórki i 3,3 asyst; została też wybrana do pierwszej piątki najlepszych debiutantek konferencji American Athletic.

W gronie powołanych są dwie debiutujące w kadrze nastolatki - Kamila Borkowska (17) i Julia Piestrzyńska (18). Ta ostatnia to córka byłej reprezentantki Renaty Piestrzyńskiej, dwukrotnej mistrzyni kraju z Włókniarzem Pabianice (1991 i 1992).