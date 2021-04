Koszykówka. Euroliga. Ekipa Mateusza Ponitki zwycięska

Zenit Sankt Petersburg pokonał Maccabi Tel Awiw 86:69 w meczu ostatniej, 34. kolejki Euroligi. W składzie gospodarzy znalazł się Mateusz Ponitka.

Na tę liczbę złożyło się, oprócz 10 pkt, pięć zbiórek, pięć asyst, cztery przechwyty i tylko jedna strata. 27-letni reprezentant kraju przebywał na parkiecie blisko 26 minut, najdłużej w swoim zespole. Trafił cztery z pięciu rzutów za dwa punkty i obydwa wolne.

Najwięcej punktów dla gospodarzy uzyskał Amerykanin Austin Hollins - 15.

Zenit ma do rozegrania jeszcze jedno, zaległe spotkanie, także w Sankt Petersburgu, z Panathinaikosem Ateny. Jeśli pokona rywala w poniedziałek utrzyma ósme miejsce, ostatnie dające kwalifikację do fazy play off.

Obecnie drużyna hiszpańskiego trenera Xaviego Pascuala z bilansem 19-14 zajmuje ósme miejsce, o które walczy z BC Valencia. Hiszpanie zakończyli już udział w fazie zasadniczej z bilansem 19-15, ale w bezpośredniej rywalizacji - dzięki korzystniejszym małym punktom - są lepsi od klubu z Rosji, więc w przypadku porażki z Panathinaikosem Zenit spadnie na dziewiąte miejsce.

Siedem drużyn jest już pewnych gry o mistrzostwo Euroligi: to FC Barcelona (24-9), CSKA (23-10), Anadolu Efes Sambuł (22-11), AX Armani Mediolan (20-13), Real Madryt (20-14), Fenerbahce Beko Stambuł (20-14) oraz Bayer Monachium (20-13, gra późnym wieczorem z FC Barcelona w ostatnim meczu 34. kolejki). Z zaległych spotkań do rozegrania, oprócz meczu drużyny Ponitki, pozostało tylko pojedynek CSKA - Panathinaikos (14 kwietnia).