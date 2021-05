Koszykówka. Energa Basket Liga. Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski lepsza w czwartym meczu

Ekipa Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski okazała się lepsza w niedzielnym, czwartym meczu finałowym. Rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw, stan zmagań to 3-1 dla ekipy z Ostrowa.

Drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego dobrze zaczęła spotkanie, wygrywając pierwszą kwartę różnicą dwóch punktów i zdecydowanie dominując w drugiej, gdzie rozbiła rywala aż 34-12. Ten próbował odrabiać straty, lecz był bezradny.



Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 3-1 dla Stali. Piąte spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (19.30) w Ostrowie Wlkp.



Czwarty mecz finałowy: Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. - Zastal Enea BC Zielona Góra 95-80 (23-21, 34-12, 13-24, 25-23)

Punkty:

Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.: James Florence 22, Chris Smith 20, Jakub Garbacz 17, Trey Kell 12, Roland Denzel Andersson 10, Josip Sobin 4, Maciej Kucharek 3, Mark Ogden 2, Jarosław Mokros 0.

Zastal Enea BC Zielona Góra: Geoffrey Groselle 21, David Brembly 14, Kris Richard 12, Janis Berzins 11, Skyler Bowlin 9, Filip Put 5, Rolands Freimanis 3, Łukasz Koszarek 3, Cecil Williams 2, Krzysztof Sulima 0