W pierwszym meczu z CBK gorzowianki przegrały w Turcji 62:106. W całej fazie grupowej Enea wygrały jeden mecz, z Horizontem Mińsk we własnej hali 80:58 i przed ostatnim spotkaniem grupowym nie miały już szans na wyjście z grupy C.

InvestInTheWest Enea Gorzów przystąpiła do tego meczu bez kontuzjowanej Stelli Johnson i chorej Borisławy Hristowej. Naszpikowany koszykarkami z WNBA zespół z Turcji był przed tym meczem pewny nie tylko wyjścia, ale i pierwszego miejsca w grupie C.

Mimo, że do Gorzowa CBK Mersin przyjechał z ośmioma koszykarkami, to był zdecydowanym faworytem tej potyczki. Z kolei Enea chciała pokazać się jak najlepszej strony na pożegnanie z Pucharem Europy w tym sezonie.

Po wyrównanym początku pierwszej kwarty zaczęła rosnąc przewaga CBK napędzanego akcjami Tiffany Hayes. Tę część meczu turecka drużyna 25:15. W drugiej części przez dłuższy czas przyjezdne utrzymywały przewagę oscylującą wokół 10 punktów. Pod koniec kwarty Enea ruszyła jednak do odrabiania strat i dzięki akcjom Courtney Hurt i Dominiki Owczarzak na przerwę zeszła przegrywając tylko 34:35.

Na tym etapie rywalizacji w zespole gospodyń najskuteczniejsza była Courtney Hurt z 12 punktami, a w ekipie tureckiej Tiffany Hayes z 15.

Enea Gorzów postawiła się Turczynkom z CBK Mersin

Po zmianie stron kibice nadal byli świadkami wyrównanej walki na całym boisku. Na początku trzeciej kwarty oba zespoły miały problemy ze skutecznością. Było też sporo fauli. Potem zespoły kilka razy zmieniały się na nieznacznym prowadzeniu. Wynik CBK trzymała w ryzach Hayes czterema celnymi rzutami z dystansu. Po tej części meczu Enea przegrywała 54:57, a Tiffany Hayes rzuciła w trzech kwartach już 29 punktów. Enea straciła natomiast za pięć fauli Stephanie Jones.

Czwarta części spotkania to dalsza wymiana ciosów z obu stron przy kilkupunktowej przewadze CBK. Gorzowskie koszykarki walczyły, ale mimo to przewaga rywalek powoli rosła. W połowie kwarty wynosiła 10 punktów. Emocje były do ostatniej syreny, ale ostatecznie Enea przegrała w czwartek z CBK 68:75.

Podsumowując te spotkanie można uznać, że zespół z Gorzowa godnie pożegnał się z Pucharem Europy dobrym meczem z jednym z najsilniejszych zespołów tych rozgrywek.

InvestInTheWest Enea Gorzów - CBK Mersin Yenisehir Bld 68-75

Kwarty: 15-25, 19-10, 20-22, 14-8

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp.: Courtney Hurt 19, Stephanie Jones 14, Ksenia Tichonienko 17, Dominika Owczarzak 11, Katarzyna Dźwigalska 5, Anna Makurat 2, Julita Michniewicz 0, Karolina Matkowska 0.

Najwięcej punktów dla CBK Mersin Yenisehir Bld: Tiffany Hayes 36, Kristine Anigwe 12, Shavonte Zellous 11.