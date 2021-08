Koszykówka. David Stern w Galerii Sław Kobiecej Koszykówki

Stern w okresie 30-letniego zarządzania NBA (1984-2014) przyczynił się m.in. do 30-krotnego wzrostu jej dochodów, przyłączenia siedmiu nowych klubów i popularyzacji rozgrywek na całym świecie. Jak poinformował portal espn.com, przyjęcie go do Galerii Sław Kobiecej Koszykówki, to wyraz docenienia jego zasług także w rozwoju żeńskich rozgrywek zawodowych. Zmarły 1 stycznia ubiegłego roku działacz był kluczową postacią w tworzeniu w 1997 roku ligi WNBA.

Jej wybitne zawodniczki zostały uhonorowane podczas tej samej uroczystości w sobotni wieczór. Catchings to czterokrotna mistrzyni olimpijska (2004-2012) i dwukrotna mistrzyni świata (2002, 2010), która na parkietach ligi amerykańskiej WNBA spędziła 15 sezonów. Cash jest złotą medalistką olimpijską (2004, 2012) i czempionatu globu (2010), a Jackson to mistrzyni świata z 2006 roku i trzykrotna srebrna medalistka igrzysk (2000-2008).

W Hall of Fame znalazły się także Debbie Brock, odnosząca sukcesy w akademickiej koszykówce w latach 70. oraz współtwórczynie potęgi amerykańskiej koszykówki kobiecej dyrektorki reprezentacji i trenerki Carol Callan, Sue Donohoe i Carol Stiff.

Galeria Sław została powołana w 1999 roku. Są do niej wprowadzane wybitne koszykarki z USA i zagranicy, trenerzy, sędziowie, działacze, w tym międzynarodowi, związani z żeńskim basketem.