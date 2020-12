Koszykówka. Anwil Włocławek gospodarzem turnieju Pucharu Europy

Anwil Włocławek będzie gospodarzem turnieju Pucharu Europy koszykarzy. Zagrają w nim obok polskiej ekipy London Lions, ukraiński BC Dnipro Dniepr oraz szwajcarski Fryburg Olympic.

Drugą polską ekipą w tych rozgrywkach jest Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp., która zagra w gr. C. Jej stawkę uzuepłniają: węgierski Szolnoki Olajbanyasz, Sporting CP Lizbona oraz Ironi Ness Ziona z Izraela.

To jedyna grupa, w której nie wyznaczono jeszcze gospodarza. Ma to nastąpić do końca grudnia.

24 listopada FIBA poinformowała o zmianie formuły rozgrywek z powodu pandemii COVID-19; zespoły będą rywalizować w turniejowych +bańkach+ w swoich grupach, nie zaś systemem wyjazdowym mecz i rewanż jak w poprzednich latach.

Sezon zasadniczy miał się rozpocząć jesienią, ale jego inauguracja z powodu koronawirusa została przesunięta najpierw na początek stycznia 2021, a następnie na koniec tego miesiąca.

Anwil, który odpadł we wrześniu w eliminacjach Ligi Mistrzów FIBA, zagra kolejno: 26 stycznia z London Lions, dzień później z BC Dnipro Dniepr oraz po dniu przerwy z Fryburg Olympic.

Rywalami Arged BM Slam Stal będą kolejno: 26 stycznia zespół Szolnoki Olajbanyasz, kolejnego dnia ekipa z Lizbony, a po dniu przerwy drużyna z Izraela.

Gospodarzami turniejów w pozostałych grupach zostały: holenderski Den Bosch (gr. A i F), bułgarski Rilski Sportist Samokow (gr. B) oraz Besiktas JK Stambuł (gr. C).

Dwie czołowe drużyny z każdej grupy, a także najlepsze cztery zespoły z trzecich miejsc awansują do 1/8 finału. Ta faza również odbędzie się w formie zamkniętych turniejów od 23 do 25 marca 2021. Final Four rozegrany zostanie od 23 do 25 kwietnia.

