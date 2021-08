Trudno jest uwierzyć w to, że mowa o 14-letniej dziewczynce. Zhang Ziyu stała się sławna za sprawą swojego wzrostu. To dzięki niemu na boisku do koszykówki wiedzie prym, a rywalkom trudno z nią konkurować.

Już przed trzema laty media rozpisywały się o rekordowo wysokiej dziewczynce, która dwa metry wzrostu osiągnęła w wieku 11 lat. Wówczas liczny szokowały, a w sieci pojawiły się nagrania z wyczynami nastolatki na boisku.

Rekordowo wysoka koszykarka

Teraz Ziyu ma 14 lat i mierzy... 2 metry i 26 centymetrów.

Dziewczynka predyspozycje i zapał do uprawiania koszykówki odziedziczyła po rodzicach. Oboje byli bowiem koszykarzami.

W niedawnym spotkaniu koszykarskiej ligi do lat 16 młoda gwiazda parkietu zdobyła aż 42 punkty, będąc wyraźną dominatorką spotkania.

W tabeli rekordowo wysokich zawodników honorowe miejsce zajmuje również Chińczyk - Yao Ming. Trzykrotny olimpijczyk mierzy 2 metry i 29 centymetrów. Jeśli dziewczynka nadal będzie rosnąć w takim tempie, jego wzrost być może nie będzie już robił na widzach takiego wrażenia.

