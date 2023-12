Reprezentacje Polski koszykarek i koszykarzy 3x3, mimo spadku w rankingu drużyn narodowych FIBA w dniach 23-26 maja zagrają w węgierskim Debreczynie turnieje kwalifikacyjne do igrzysk w Paryżu - dowiedziała się PAP. Do wygrania będą po trzy bilety do stolicy Francji w obydwu kategoriach. - Mamy informacje, że obydwie kadry wezmą udział właśnie w turnieju w Debreczynie"- powiedział Bartłomiej Wojdak, członek zarządu PZKosz., koordynator sportowy 3x3.