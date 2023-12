Marin Gortat zanim zaczął trenować koszykówkę i zabłysnął na arenie międzynarodowej, grał w piłkę nożną i dodatkowo uprawiał lekkoatletykę. Dużą rolę odegrali w jego życiu bliscy, którzy przez całe życie związani byli ze sportem. 39-latek pochodzący z Łodzi jest synem znanego boksera Janusza Gortata i reprezentantki Polski w piłce siatkowej Alicji Gortat. Mężczyzna dopiero w wieku 18 lat został powołany do kadry narodowej w koszykówce. W 2007 roku trafił do Orlando Magic na Florydzie, a rok później miał swój debiut w rozgrywkach NBA. Najlepsze lata to czas w Phoenix Suns, gdzie miał okazję współpracować ze Steve'em Nashem. Z koszykówką pożegnał się dopiero trzy lata temu.