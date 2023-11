Kosmopolityczny patriota. Jak Sochan pogodził pozorne sprzeczności?

Kiedy Jeremy miał 14 lat, dokładnie w dniu urodzin, Ryan zginął w wypadku samochodowym. Już wcześniej wraz z matką przeniósł się natomiast do Wielkiej Brytanii . Jednocześnie na wakacje jeździł do Polski, w której odwiedzał rodzinę, przede wszystkim ukochaną babcię. Sochan mieszkał także przez rok w Niemczech i grał dla Ratiopharmu Ulm w tamtejszej trzeciej lidze.

Od najmłodszych lat koszykarz nasiąkał różnymi kulturami. Ma obywatelstwo polskie i amerykańskie, poza tym również brytyjską rezydenturę. - Jestem obywatelem świata - trochę Amerykaninem, trochę Anglikiem, trochę Polakiem. Ta wielokulturowość bardzo mnie wzbogaca. Ludzie wypowiadają moje nazwisko w różny sposób. Słyszę "Sochan", słyszę "Soczan", a także "Sokan". Jeśli mogę, to poprawiam ich na "Sochan", ale właściwie nie ma to większego znaczenia. Najważniejsze to rozumieć samego siebie, wiedzieć skąd się jest i komu co się zawdzięcza. Jeśli to wiesz, to nie przejmujesz się tym, jak jesteś określany. Ja wiem, kim jestem - opowiadał w czerwcu 2022 roku Sochan na łamach Sport.pl.