W sobotę z powodu zakażenia koronawirusem i choroby COVID-19 zmarł lekarz zespołu mistrza Euroligi koszykarzy CSKA Moskwa - Roman Abżeliłow - poinformował stołeczny klub. Miał 44 lata. Dla rosyjskiej koszykówki to wielka strata. Kondolencje płyną z innych klubów, nie tylko z CSKA, są też nowe fakty.

Abżeliłow miał żonę i dwójkę dzieci. Pracował nie tylko w CSKA, ale też w reprezentacji Rosji. O jego śmierci informowaliśmy wczoraj.



W CSKA pracował od 2014 roku, a wcześniej był m.in. związany z koszykarską reprezentacją Rosji jako fizjoterapeuta.

"Dzisiaj, nasz dobry i zawsze sympatyczny przyjaciel, kolega wspaniały lekarz i człowiek oddany rodzinie - Roman Abżeliłow opuścił nas. Walczył desperacko do końca, ale komplikacje, jakie wywołała infekcja koronawirusa okazały się nie do pokonania" - oświadczył klub CSKA Moskwa.

"Składamy najgłębsze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom i wszystkim tym, którym Roman pomagał pokonywać problemy zdrowotne... Był wspaniałą, wszechstronną osobą ... To wielka strata dla nas." - dodał CSKA.

Na śmierć lekarza zareagował też klub Chimki, z któryego trafił do CSKA.



Dochodzą też nowe fakty na temat śmierci lekarza. Okazuje się, że COVID-19 został zakażony pod koniec kwietnia, gdy trafił do szpitala Kommunarce."Dzisiaj, po ciężkiej chorobie odszedł lekarz reprezentacji Rosji, CSKA, który przepracował długie lata w naszym klubie Roman Abżeiłow" - oświadczyły Chimki. "W naszej pamięci Roman pozostanie jako wspaniały specjalista, dobry, emanujący życiem i radością człowiek wielki przyjaciel i troskliwa głowa rodziny. Jego odejście to ogromna strata dla nas wszystkich, której nie da się zastąpić. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Romana. Cierpimy razem z wami!"

Rozgrywki Euroligi, w których występuje Mateusz Ponitka w Zenicie Sankt Petersburg, oraz Pucharu Europy z Adamem Waczyńskim w barwach Unicai Malaga, zostały zawieszone w połowie marca z powodu pandemii koronawirusa.

24 maja władze Euroligi mają ogłosić, czy rywalizacja w najważniejszych europejskich rozgrywkach pucharowych w sezonie 2019/20 będzie kontynuowana. Pierwotnie 24 maja miał się odbyć finałowy mecz turnieju Final Four Euroligi w Kolonii, który został odwołany 16 kwietnia. W Rosji liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 272 tysiące, a zmarło z tego powodu ponad 5,5 tys. osób.



