Koniec spekulacji. Jeremy Sochan w nowym klubie. Zagra u boku "wroga publicznego"

Sezon NBA 2025/2026 był dla Jeremy'ego Sochana prawdziwym rollecoasterem. Mniej więcej w połowie rozgrywek amerykańskiej ligi basketu Polak rozstał się ze swoją dotychczasową ekipą - San Antonio Spurs.

Sochan nie pozostał jednak długo na przysłowiowym bezrobociu. Jego usługami zainteresowali się włodarze legendarnej organizacji - New York Knicks. Pod wodzą Mike'a Browna Polak grywał na bardzo limitowanych minutach, często w ogóle nie pojawiając się na parkiecie. Mimo to Nowojorczycy zdołali dotrzeć aż do wielkiego finału NBA gdzie starli się z... byłą drużyną Jeremy'ego Sochana.

Dość niespodziewanie serię finałową wygrali Knicksi. Dzięki temu Sochan stał się pierwszym polskim zawodnikiem, który wywalczył pierścień mistrzowski NBA. Tuż po zakończeniu minionego sezonu końca dobiegła także przygoda 23-latka w barwach nowojorskiej ekipy. Ta nie zdecydowała się bowiem na przedłużenie jego kontraktu.

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Okres wolnej agentury trwał w najlepsze. Mimo to doniesienia ws. nowego kontraktu Sochana nie pojawiały się. Plotek odnośnie jego przyszłości również nie było zbyt wiele. Fani Polaka zaczęli wręcz spekulować, czy po dość kiepskim liczbowo sezonie dostanie on jeszcze swoją szansę za wielkim oceanem.

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Na konkretną aktualizację w tej sprawie musieliśmy poczekać aż do 1 sierpnia. To właśnie tego dnia znany dziennikarz Shams Charania przekazał długo wyczekiwaną informację - Jeremy Sochan podpisał jednoroczną umowę z ekipą Portland Trail Blazers.

Dla polskiego koszykarza jest to więc powrót na zachód Stanów Zjednoczonych Ameryki. Trafił on do ekipy, dla której poprzedni sezon okazał się prawdziwym przełomem. Drużyna z "RIP City" pierwszy raz od pięciu lat wywalczyła bowiem awans do fazy pucharowej NBA. W pierwszej rundzie play-offów trafili oni jednak na wspomnianych San Antonio Spurs, którzy zamknęli serię w 5 meczach (4:1 dla Spurs).

Sochan stał się częścią bardzo interesującego projektu. Jedną z jego twarzy jest Damian Lillard - niekwestionowana ikona Portland Trail Blazers, która powróciła do "RIP City" po krótkiej i niezbyt udanej przygodzie w barwach Milwaukee Bucks. Lillard to prawdziwa ikona NBA, jednak stracił on cały sezon 2025-2026, a to ze względu na zerwanie ścięgna achillesa.

Pod nieobecność Lillarda prym w drużynie wiódł natomiast Deni Avdija. Polscy fani mogą kojarzyć tego zawodnika przede wszystkim z występów na ubiegłorocznym EuroBaskecie. Był on liderem reprezentacji Izraela, która rozgrywała swoje mecze fazy grupowej w katowickim "Spodku".

W ramach tegorocznego okresu przedsezonowego włodarze ekipy z Oregonu dokonali jeszcze jednego poważnego wzmocnienia. Do drużyny dołączył Ja Morant, który nie tak dawno temu stał się w NBA "wrogiem publicznym numer jeden". W 2023 roku amerykańska liga dwukrotnie zawieszała go bowiem za transmitowanie na żywo w mediach społecznościowych nagrań z bronią palną. Ostatni sezon w barwach jego poprzedniej ekipy - Memphis Grizzlies - zakończył się natomiast otwartym konfliktem z klubem, co doprowadziło do ostatecznego rozstania. Morant zasłynął przede wszystkim z bardzo widowiskowego stylu gry, choć w ostatnich latach liczba efektownych zagrań gwiazdora została znacznie zredukowana.

Na wyróżnienie zasługują również tacy zawodnicy jak: Shaedon Sharpe, Toumani Camara czy Jrue Holiday, który w poprzednik sezonie stanowili trzon ekipy z Portland. To właśnie w ich towarzystwie Jeremy Sochan będzie walczył o swoje dalsze jestestwo na parkietach najlepszej ligi koszykarskiej świata.

Jeremy Sochan Sarah Stier AFP

Damian Lillard AFP

Ja Morant (z piłką) AFP





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