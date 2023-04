Koniec sezonu Sochana. „Zdecydowałem się na odsunięcie od gry”

Debiutancka kampania była w jego wykonaniu co najmniej obiecująca. Sam zawodnik zauważył natomiast, że ostatnie miesiące minęły mu niezwykle szybko. Swoje odczucia opisał w "Kartce z pamiętnika" na łamach "The Sporting News". "To niesamowite - jak szybko minął ten sezon. Ja cały czas pamiętam te nerwy z nocy draftu, a tu zaraz koniec mojego pierwszego sezonu w NBA... Wow! Myślę o tym, że samo bycie w tej lidze, w tym środowisku, jest wyjątkowe - tu każdy jest elitarny. To taki ekskluzywny klub 450 koszykarzy i każdy jest wyjątkowy , każdy jest niesamowity. Dla mnie - doświadczam tego każdego dnia, na boisku i poza nim, z moją drużyną, z moimi trenerami, z trenerem Popovichem" - zaczął Polak.

Sochan odniósł się także do kwestii rozwoju indywidualnego i drużynowego. "Jestem przekonany, że mój rozwój, moje postępy są też właśnie dzięki temu, że jestem właśnie tutaj. Czuję jak bardzo rozwijam się jako koszykarz ale także młody człowiek, i to środowisko bardzo mi w tym pomaga. Zdaję sobie sprawę z tego, jak niesamowite jest to, że doświadczam tego każdego dnia. Jestem też dumny z tego jak rozwinął się mój zespół w trakcie sezonu. Oczywiście jesteśmy bardzo młodym zespołem i wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na walkę w playoffs... ale od początku sezonu jesteśmy bardzo skupieni na rozwoju, na procesie osiągnięcia - i utrzymania - wysokiego poziomu gry, jesteśmy skupieni na tych małych rzeczach, detalach, które pozwalają wygrywać mecze, które budują kulturę mistrzowskich zespołów. Bycie częścią rodziny Spurs tu w San Antonio bardzo pomaga - ta organizacja ma długą historię zwycięstw, ale też świetną kulturę i zespoły grające we właściwy sposób. Ja czuję to każdego dnia" - napisał koszykarz.