Kolosalna sensacja. Amerykanie padli na parkiet i nie wierzyli. Kosmiczny wynik

Kiedy Serbia wyeliminowała Kanadę, wiele wskazywało na to, że jej rywalem w finale będą Amerykanie. To jednak główny faworyt mistrzostw świata, mimo tego, iż w drugiej fazie przegrał z Litwą 104:110. Wtedy jednak ta porażka amerykańskiej drużynie się upiekła - i tak doszli do ćwierćfinału, w którym rozgromili wręcz 100:63 Włochów, wreszcie do półfinału z Niemcami.