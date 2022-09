Kolejna wielka impreza w Polsce?! Duża szansa dla tej dyscypliny

Ostatnie dni to prawdziwe szaleństwo na punkcie koszykówki w naszym kraju. Po sensacyjnej wygranej ze Słowenią Polacy awansowali do półfinału EuroBasketu i mimo porażki z Francją cały czas mają szansę na medal tej imprezy. Mateusz Ponitka i spółka zaprezentowali się w Berlinie znakomicie i ponownie obudzili w kibicach zamiłowanie do basketu.

Wygląda na to, że jest duża szansa, by owo zainteresowanie nie zgasło. Jak poinformował portal "Super Basket", a następnie potwierdziły także inne media, Polska będzie jednym z czterem krajów, które zorganizują EuroBasket w 2025 roku! Do tej pory wyłoniono trójkę gospodarzy: Cypr, Finlandię i Łotwę. FIBA szukała czwartego organizatora, mówiło się o Ukrainie, ale w obecnej sytuacji ten kraj nie mógłby gościć najlepszych koszykarzy Starego Kontynentu.

Dlatego czwartym gospodarzem ma zostać właśnie Polska. Oficjalnie tę informację władze PZKosz mają przekazać na konferencji prasowej w Berlinie dzień przed meczem z Niemcami o brązowy medal obecnego EuroBasketu.

Potwierdzenie tej informacji będzie oznaczać, że Polacy nie będą musieli rywalizować w eliminacjach do tej imprezy, bo będziemy mieć już zapewniony start.