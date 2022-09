Kiedy po raz ostatni Polacy byli w półfinale, rządził Edward Gierek

Nie było wtedy jeszcze medalu polskich piłkarzy na mistrzostwach świata ani igrzyskach olimpijskich, nie było fiatów 126p, paliwo przez kryzysem naftowym kosztowało grosze, w zakłady Polar rozpoczęły dopiero produkcję pierwszej w Polsce pralki automatycznej. Wtedy polscy koszykarze po raz ostatni znaleźli się w czwórce Mistrzostw Europy.

Miało to miejsce w 1971 roku, czym wpisali się w nurt sporych sukcesów polskiego sportu epoki gierkowskiej lat siedemdziesiątych. Nie kojarzą się nam one może za bardzo z koszykówką, raczej z sukcesami piłkarzy, siatkarzy czy lekkoatletów, ale dla polskiej koszykówki był to ostatni moment, w którym realnie liczyła się w europejskiej czołówce.

Gdy po raz ostatni Polska była w półfinale, nie istniał jeszcze fiat 126p

I zarazem światowej, gdyż warto pamiętać, że Polacy w 1967 roku po raz pierwszy i zarazem ostatni na długie półwieku zakwalifikowali się do finałów mistrzostw świata, rozgrywanych wówczas w dalekim Urugwaju. Byli także na igrzyskach olimpijskich w Meksyku w 1968 roku oraz Monachium w 1972 roku, a dzisiaj udział Polaków w koszykarskim turnieju olimpijskim wydaje się abstrakcją.

Półfinał EuroBasketu także długo się wydawał. Przez lata Polska nie była w stanie nawiązać do tamtych sukcesów z lat sześćdziesiątych i początku siedemdziesiątych. Nawet pamiętne mistrzostwa z 1997 roku nie pozwoliły jej awansować tak daleko jak teraz - wówczas po meczu z Grekami polscy koszykarze odpadli jednak w ćwierćfinale. Teraz pokonali broniącą trofeum Słowenię i odnieśli największy sukces od 51 lat.

Wtedy, na EuroBaskecie w 1971 roku ich rywalami były nieistniejące już zespoły Związku Radzieckiego czy Jugosławii - z nimi zresztą wówczas polscy koszykarze przegrali, z czego z Jugosławią dotkliwie 75-100 mecz półfinałowy. W jugosłowiańskich barwach grało wtedy kilku ważnych koszykarzy słoweńskich takich jak Ivo Daneu, Vinko Jelovac.

Polska wygrała wtedy w grupie w niemieckim mieście Essen z RFN, Hiszpanią, Francją aż 91-65 i Rumunią. Uległa Związkowi Radzieckiemu, w półfinale Jugosławii i w meczu o brązowy medal ekipie Włoch. Ostatni medal, jaki zdobyła to brązowy krążek w 1967 roku po meczu z Bułgarią.

