Karol Nawrocki na meczu reprezentacji Polski. Obok niego drugi prezydent

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Trwa mecz Łotwa - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata 2027. Na hali w Rydze jest Karol Nawrocki, który już wcześniej spotkał się z prezydentem Edgarsem Rinkevicsem. Obaj postanowili obejrzeć starcie koszykarskie na żywo. Uchwycili ich zarówno fotoreporterzy, jak i operatorzy kamer wraz z realizatorem transmisji telewizyjnej.

Mężczyzna w garniturze stojący wśród innych osób na uroczystym wydarzeniu, zbliżenie jego twarzy wyróżnione czerwonym okręgiem, tłum w tle w audytorium.
Karol Nawrocki na meczu reprezentacji Polski w koszykówce, 27.02.2026 r.Fot. Wojciech FigurskiNewspix.pl

Karol Nawrocki w piątek przebywa w Rydze. W stolicy Łotwy najpierw spotkał się z prezydentem Edgarsem Rinkevicsem, a następnie obaj pojawili się na Xiaomi Arena. Hala mogąca pomieścić ponad 10 tysięcy widzów gości gościła koszykarskie zespoły narodowe obu krajów w ramach eliminacji mistrzostw świata 2027.

Realizator transmisji pokazał prezydenta RP w trakcie odgrywania "Mazurka Dąbrowskiego". Podczas przerwy po pierwszej kwarcie spiker wypowiedział nazwisko Nawrockiego, na co publiczność zgromadzona w hali zareagowała brawami.

Na obiekcie znajduje się też m.in. Marcin Przydacz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Więcej informacji za chwilę.

Grupa elegancko ubranych osób siedzących w pierwszym rzędzie trybun podczas wydarzenia sportowego, jedna z kobiet trzyma koszulkę sportową z napisem 'Latvia' i numerem 9. Za nimi liczna publiczność na stadionie.
Karol NawrockiFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl
Grupa elegancko ubranych osób siedząca w pierwszym rzędzie na wydarzeniu, naprzeciwko fotoreporterów i kamerzystów fotografujących ich podczas oficjalnego spotkania.
Karol NawrockiFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl
W Warszawie powstanie całoroczne kryte lodowiskoPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja