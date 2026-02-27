Karol Nawrocki na meczu reprezentacji Polski. Obok niego drugi prezydent

Trwa mecz Łotwa - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata 2027. Na hali w Rydze jest Karol Nawrocki, który już wcześniej spotkał się z prezydentem Edgarsem Rinkevicsem. Obaj postanowili obejrzeć starcie koszykarskie na żywo. Uchwycili ich zarówno fotoreporterzy, jak i operatorzy kamer wraz z realizatorem transmisji telewizyjnej.