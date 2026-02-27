Karol Nawrocki na meczu reprezentacji Polski. Obok niego drugi prezydent
Trwa mecz Łotwa - Polska w ramach eliminacji mistrzostw świata 2027. Na hali w Rydze jest Karol Nawrocki, który już wcześniej spotkał się z prezydentem Edgarsem Rinkevicsem. Obaj postanowili obejrzeć starcie koszykarskie na żywo. Uchwycili ich zarówno fotoreporterzy, jak i operatorzy kamer wraz z realizatorem transmisji telewizyjnej.
Karol Nawrocki w piątek przebywa w Rydze. W stolicy Łotwy najpierw spotkał się z prezydentem Edgarsem Rinkevicsem, a następnie obaj pojawili się na Xiaomi Arena. Hala mogąca pomieścić ponad 10 tysięcy widzów gości gościła koszykarskie zespoły narodowe obu krajów w ramach eliminacji mistrzostw świata 2027.
Realizator transmisji pokazał prezydenta RP w trakcie odgrywania "Mazurka Dąbrowskiego". Podczas przerwy po pierwszej kwarcie spiker wypowiedział nazwisko Nawrockiego, na co publiczność zgromadzona w hali zareagowała brawami.
Na obiekcie znajduje się też m.in. Marcin Przydacz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta oraz szef Biura Polityki Międzynarodowej.
