Na EuroBaskecie błyszczał Jordan Loyd, który swoimi popisami podbił serca polskich kibiców. Harding, podobnie jak Loyd, polskie obywatelstwo otrzymał w trakcie wakacji. Amerykanin kibicował Polakom podczas EuroBasketu, oglądając każdy mecz kadry prowadzonej przez Igora Milicicia. Rozmawiał także z samym Loydem na temat występów w koszulce z orzełkiem na piersi.

- Trzymałem kciuki, dopingowałem, a nawet krzyczałem przed telewizorem - uśmiecha się koszykarz, który na co dzień reprezentuje barwy Rytas Wilno (grał z Legią w Basketball Champions League).

27-letni gracz, który w sezonie 2024/2025 był najlepszym strzelcem ACB, został pozytywnie przyjęty przez polski zespół. Harding, który jest człowiekiem uśmiechniętym i rozmownym, szybko złapał nić porozumienia z kolegami. Z dużą pokorą i cierpliwością podchodził do wszystkich obowiązków pozasportowych w trakcie zgrupowania w Gdyni.

Karol Wasiek: Czy pamiętasz moment, gdy po raz pierwszy usłyszałeś o możliwości otrzymania polskiego paszportu i zagrania w reprezentacji?

Jerrick Harding, gracz reprezentacji Polski i Rytas Wilno: Oczywiście, że pamiętam ten moment. Agent przekazał informację, że PZKosz wyraził zainteresowanie moimi występami w kadrze Polski. Byłem tym zaskoczony, ale z drugiej strony miałem świadomość, że wielka kariera AJ Slaughtera w reprezentacji dobiega końca. Nie znam go prywatnie, ale grałem przeciwko niemu kilka razy w Hiszpanii. To naprawdę dobry zawodnik, którego karierę uważnie śledziłem.

Jak zostałeś przywitany przez nowych kolegów z kadry?

- Bardzo pozytywnie. Zostałem przyjęty z otwartymi ramionami. Każdy mi mówił: "Jerrick, liczymy na ciebie, bądź sobą". Warto też dodać, że z trenerami byłem w kontakcie już od dłuższego czasu. Rozmawialiśmy na temat systemu i założeń taktycznych.

Jestem podekscytowany i wdzięczny, że otrzymałem możliwość gry w reprezentacji Polski. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony i pomóc drużynie wygrywać mecze.

Czy to prawda, że masz tego samego agenta co Jeremy Sochan?

- Tak, to prawda.

Czy masz kontakt z Jeremym Sochanem?

- Po raz pierwszy widziałem go kilka lat temu podczas gry w Lidze Letniej. Wtedy Jeremy debiutował w NBA po wybraniu przez Spurs w drafcie.

Latem mieliśmy okazję lepiej się poznać. To było w Phoenix. Dużo ze sobą rozmawialiśmy. Widziałem u niego dużą ekscytację ze względu na zbliżający się EuroBasket. Był naprawdę gotowy. Niestety doznał urazu i nie mógł grać. Nadal jesteśmy w kontakcie.

Czy oglądałeś mecze na EuroBaskecie z udziałem kadry Polski?

- Tak. Oglądałem każdy mecz. Byłem kibicem. Trzymałem kciuki za kadrę Polski. Krzyczałem do telewizora, byłem strasznie podekscytowany. Podobała mi się gra Polaków. Uważam, że zespół zasługuje na duże słowa uznania. 6. miejsce na takim turnieju to świetny wynik.

Latem otrzymałeś paszport, w tym samym momencie co Jordan Loyd, który był z kadrą Polski na EuroBaskecie. Czy miałeś okazję z nim rozmawiać na temat występów w reprezentacji?

- Tak. Rozmawialiśmy trochę po tym, jak obaj zostaliśmy naturalizowani. Później też wymieniliśmy się wiadomościami na temat gry na EuroBaskecie. Chciałem mu zadać pytania o doświadczenia i pobyt w grupie z nowymi kolegami. Jordan był zachwycony czasem spędzonym na kadrze. Cieszę się, że to ja teraz miałem szansę zagrać w reprezentacji.

Dwa pierwsze mecze wygraliśmy. Nie ukrywam, że nienawidzę przegrywać. Jestem ambitnym zawodnikiem i mam nadzieję, że kolejne spotkania również zakończą się po naszej myśli.

Jak się czujesz jako obywatel Polski?

- Myślę, że nadal to do mnie nie dotarło. Wciąż uczę się tego każdego dnia, by zrozumieć, co to dokładnie oznacza. Na pewno czuję, że to ważna chwila w moim życiu. Myślę, że to może otworzyć wiele drzwi, jeśli chodzi o karierę, ale też pomóc mojej rodzinie.

Cieszę się, że mogę poznać kulturę i język. Nie chcę, by wyglądało to tak, że dostałem paszport i gram tylko w koszykówkę. Chcę zanurzyć się w polskiej kulturze i dowiedzieć się, jaką historię ma ten kraj. Chcę lepiej poznać Polskę. Uważam, że to mój obowiązek jako obywatela tego kraju.

Słyszałem, że byłeś już wcześniej w Polsce.

- Tak. To było w trakcie mojego pobytu w Czechach (Nymburk - przy. red.). Wybuchła wtedy pandemia koronawirusa i nie mogliśmy trenować, bo nasze wszystkie obiekty sportowe były zamknięte. Jeździliśmy do Polski, by tam trenować. Później miałem styczność z polskimi zespołami. Ostatnio rywalizowałem z Legią Warszawa w Lidze Mistrzów. Odwiedziłem stolicę Polski, która mnie zauroczyła. Cieszę się, że teraz będę częściej przyjeżdżał.

W Legii ważną rolę odgrywa Andrzej Pluta, który jest reprezentantem Polski. Jak oceniasz tego gracza?

- To świetny i wyjątkowy zawodnik. Rywalizacja z nim była na wysokim poziomie. Trudno go upilnować. Jego step-back jest imponujący. Podziwiam go. Szkoda, że nie mógł przyjechać na zgrupowanie kadry, ale wierzę, że już niedługo zagramy w jednym zespole.

W trakcie pierwszego meczu z Legią zanotowałeś bardzo niebezpieczny upadek podczas próby efektownego wsadu. Spadłeś parkiet z dużej wysokości w niekontrolowany sposób, uderzając o ziemię plecami. Wszystko wyglądało bardzo niebezpiecznie. Hala wręcz zamarła.

- Zostałem zniesiony z parkietu na noszach po upadku, próbując wsadzić piłkę do kosza. Nie robię zbyt często wsadów, ale w tym meczu czułem się naprawdę dobrze pod względem fizycznym.

Nie ukrywam, że bardzo się bałem. Trochę mi zajęło, zanim doszedłem do siebie pod kątem mentalnym. To była ogromna przeszkoda. Gdy wróciłem do gry i znów poczułem się komfortowo, to przezwyciężyłem wszystkie problemy psychiczne. Cieszę się, że wyszedłem z tej sytuacji bez szwanku i mogę nadal grać w koszykówkę.

Jak oceniasz swoją dotychczasową karierę w Europie?

- Myślę, że budowałem swoją pozycję w Europie w odpowiedni sposób. Zacząłem od występów z Nymburkiem w Lidze Mistrzów. Potem otrzymałem angaż w ACB, co było dużym sukcesem. Uważam, że pokazałem się tam z naprawdę dobrej strony.

Teraz jestem w Rytas Wilno, który jest mocnym klubem w Europie. Przez lata ten zespół sporo wygrał. Myślę, że to kolejny krok w karierze, w którym mogę udowodnić swoją wartość.

Nie ukrywam, że moim celem jest gra na najwyższym możliwym poziomie, na jakim mnie stać. Oczywiście wciąż wiele pracy jest do wykonania, ale myślę, że jestem na dobrej drodze. Wszystko zmierza w odpowiednim kierunku.

"Najwyższy możliwy poziom" - co masz na myśli? Euroligę, NBA?

- Euroliga, NBA - po prostu najwyższy poziom, na jakim mogę grać. Nie chcę stawiać sobie żadnych ograniczeń. Jest takie dobre powiedzenie: "celuj w księżyc, a nawet jeśli chybisz, wylądujesz wśród gwiazd". Dlatego staram się stawiać sobie ambitne cele i ciężko pracować, żeby je osiągnąć.

W ostatnim sezonie - w barwach MoraBanc Andorra - byłeś królem strzelców ligi hiszpańskiej, która - przez wielu ekspertów - jest uznawana za najlepszą w Europie. Co to dla ciebie oznaczało to osiągnięcie?

- To było kosmiczne osiągnięcie. Bycie królem strzelców ACB napawa mnie dumą. Muszę pochwalić moich kolegów z drużyny i trenerów za to, że pozwolili mi być sobą.

Uważam, że - jako drużyna - mogliśmy mieć lepszy sezon. Był potencjał, ale finalnie nie przełożyło się na satysfakcjonującą liczbę zwycięstw. Pobyt w Andorze był jednak kapitalny. Cieszę się, że mogłem być częścią tego klubu.

Dlaczego latem zdecydowałeś się na ofertę Rytas Wilno?

- Rozmawiałem z kilkoma drużynami Euroligi i chciałem to doprowadzić do samego końca, bo zależało mi na graniu na najwyższym poziomie. W głębi duszy wiedziałem, że jeśli to się nie uda, to Rytas może być świetnym krokiem w mojej karierze. Temu klubowi bardzo zależało na podpisaniu ze mną umowy. Zgłosili się do mnie na samym początku wakacji, przekonując, że tworzą drużynę, która będzie w stanie wygrywać na wielu frontach.

Obserwowałem też zawodników, którzy kiedyś grali w Rytas i później wskoczyli na wyższy poziom. Jednym z nich był Marcus Foster. Pomyślałem sobie, że to może być dobre miejsce dla mojego koszykarskiego rozwoju. Cieszę się, że tam jestem. Myślę, że to prawdopodobnie najlepiej zgrany zespół, w jakim grałem, odkąd jestem w Europie. Możemy wiele zdziałać w tym sezonie.

Jakim jesteś człowiekiem na co dzień?

- Jestem wyluzowanym facetem. Lubię się śmiać i żartować. Moja żona nie przepada za tym aż tak bardzo, bo często nie jestem taki poważny, ale ja po prostu lubię cieszyć się życiem, odkrywać nowe rzeczy. Od zawsze byłem typem poszukiwacza przygód.

Dlatego zacząłeś malować paznokcie?

- Wszyscy ciągle mnie o to pytają. 3-4 lata temu postanowiłem poeksperymentować. Zacząłem od jednego paznokcia i pomalowałem go na czarno. Następnym razem zrobiłem dwa paznokcie. A potem po prostu pomalowałem wszystkie paznokcie. To rozszerzenie tego, jak mogę wyrazić siebie samego.

Jestem trochę zainteresowany modą, więc traktuję ją jako dodatek. Nie ma w tym nic szalonego, choć ludzie czasami się na mnie dziwnie patrzą (śmiech).

Czy próbowałeś już polskiego jedzenia?

- Tak. Dostrzegłem, że dużo dań w Polsce opiera się na ziemniakach. Jadłem też gulasz i pierogi. Pierwsze wrażenie jest pozytywne. Myślę, że w kolejnych miesiącach spróbuję następnych potraw. Jestem otwarty!

Jerrick Harding w barwach Morabanc Andorra MARTIN SILVA COSENTINO AFP