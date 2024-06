Reprezentacja Polski w koszykówce szykuje się już do rozegrania eliminacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu. W ramach przygotowań Biało-Czerwoni rozegrają cztery mecze towarzyskie, z czego trzy już za nami. W czwartym zmierzyli się z Nową Zelandią, a główną informacją przed spotkaniem było to, że na parkiecie zobaczymy Jeremy'ego Sochana. Nasz gwiazdor wspólnie z kolegami poprowadził reprezentację do zwycięstwa