Reprezentacja Polski w koszykówce mimo pewnych problemów kadrowych wygrała w Gliwicach turniej prekwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich i w przyszłym roku powalczy o przepustki do Paryża i pierwszy od 1980 awans na olimpijski turniej. Tylko z daleka walce rodaków przyglądał się Jeremy Sochan, przygotowujący się do swojego drugiego sezonu w San Antonio Spurs. W rozmowie z Łukaszem Szwonderem z kanału "keepthebeat" zadeklarował jednak, że w przyszłym roku zagra w narodowych barwach.