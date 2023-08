Jak to się udało? Fani łapali się za głowy, cudowna akcja dała ocalenie

W piątkowy wieczór doszło do potyczki między koszykarskimi reprezentacjami Włoch i Turcji w ramach Trentino Basket Cup - i w zasadzie w tym spotkaniu nie byłoby nic specjalnie interesującego gdyby nie fakt, że... w jego trakcie doszło do zdarzenia, które śmiało można uznać za jedną z boiskowych akcji roku. Sadik Emir Kabaca zdołał bowiem odnotować rzut za trzy punkty... wprost spod własnego kosza, zaliczając przy tym jednocześnie buzzer beater, który dał jego kadrze szansę na przejście do rywalizacji w dogrywce. To trzeba zobaczyć!