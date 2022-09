"Impreza trwała do piątej rano". To dlatego Słowenia przegrała z Polską?

Słoweńcy byli jednymi z faworytów do końcowego triumfu w Eurobaskecie. W swojej grupie wygrali z Francją, Niemcami, Węgrami i Litwą, przegrywając tylko z Bośnią i Hercegowiną. W 1/8 finału nie dali szans Belgii, byli również faworytami starcia z Polską w ćwierćfinale. Doszło jednak do niespodzianki i to zespół Igora Milicicia wygrał 90:87.

Bośniacki serwis "Bhbasket" twierdzi, że słoweńscy koszykarze urządzili sobie imprezę w noc poprzedzającą tamten mecz. Miała ona trwać aż do godziny 5:00 nad ranem. Portal powołuje się na swoje źródła w Berlinie i uważa, że podopieczni Aleksandra Sekulicia wyszli skacowani na mecz z Mateuszem Ponitką i spółką.

Reklama

Dziennikarze zwrócili uwagę na słabą dyspozycję fizyczną Słoweńców i fakt, że odpowiedzialność za zły wynik spotkania próbowali oni przenieść na sędziów.

Mimo sensacyjnego odpadnięcia prezes federacji Matej Erjavec zapewnił, że 44-letni Sekulić zostanie na swoim stanowisku. Pytanie tylko, czy działacze zabiorą głos w sprawie wspomnianych bośniackich doniesień.

Czytaj także: Duża zmiana w lidze. Zacznie obowiązywać za dwa lata