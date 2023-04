Ikona największego rywala Anwilu ponad podziałami. „Wredoty…”

Zieliński był rzucającym obrońcą Śląska Wrocław i reprezentacji Polski. W klubie z Dolnego Śląska spędził niemal 20 lat z przerwą na występy w akademickiej amerykańskiej lidze NCAA. Jest jedną z ikon koszykarskiego klubu z Wrocławia. Zdobył z nim m. in. osiem tytułów mistrza Polski i sześć razy Puchar Polski. Wrocławski klub nawet zastrzegł jego numer (9). Grał też w europejskich pucharach, ale Śląsk nie odniósł w nich sukcesów.

Kiedy był aktywnym zawodnikiem Śląska to właśnie między tym zespołem i Anwilem rozstrzygała się kwestia tytułu mistrzowskiego, a rywalizacja momentami była bardzo zacięta. Do tego kibice obu drużyn też nie pałali do siebie sympatią.