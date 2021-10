Przed kilkoma dniami z funkcji selekcjonera zwolniony został Mike Taylor. Amerykanin pracował z kadrą od 2014 roku. Pod jego wodzą drużyna narodowa odniosła spore sukcesy, docierając m.in. do ćwierćfinału mistrzostw świata. Władze PZKosz uznały jednak, że nadeszła pora, by wprowadzić "nowy impuls".

Zdjęcie Igor Milicić / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL

Reprezentacja Polski koszykarzy z Igorem Miliciciem

Nazwisko następcy Taylora długo pozostawało zagadką. Ostatecznie poinformowano w piątkowy wieczór, że będzie nim Igor Milicić. Były reprezentant Chorwacji jako trener ma na koncie m.in. trzy tytuły mistrza Polski. Dotarł też z Agred BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski do finału FIBA Europe Cup.



- Chciałbym podziękować za otrzymaną szansę. Ta posada jest szczytem marzeń dla każdego sportowca i trenera. Jest mi niezwykle miło. Jestem szczęśliwy, że dostałem ten mandat zaufania. Dam z siebie wszystko, by polska koszykówka poszła do przodu. By w przyszłości mogła ona się mierzyć z potęgami europejskiej i światowej koszykówki. Chcę odmłodzić kadrę i dać jej nową energię. Chcę również, aby Łukasz Koszarek pomógł mi, abyśmy wspólnie tworzyli nową jakość, choć wiem, że w ten sposób zakończyłem jego reprezentacyjną karierę - przyznał nowy selekcjoner reprezentacji Polski podczas konferencji prasowej.



- Milicić ma głowę pełną marzeń, która jest spójna z marzeniami reprezentacji Polski. Powierzyliśmy mu funkcje selekcjonera na dwa lata. Dyrektorem sportowym kadry został Łukasz Koszarek, z orzełkiem na piersi zagrał 210 razy - powiedział prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz.



- Mamy bardzo dużo do zrobienia i do udowodnienia. Przed kadrą nowe wyzwania. Przed nami w listopadzie dwa mecze w kwalifikacjach do mistrzostw świata i mamy nadzieję, że to będzie nowy udany rozdział dla reprezentacji Polski - dodał.



Milicić z polską koszykówką związany jest od ponad dwóch dekad. W 1999 roku został graczem Cersanitu Nomi Kielce, a następnie występował w Polonii Warszawa, Prokomie, Anwilu i AZS Koszalin. Poza Polską reprezentował kluby z Chorwacji, Belgii, Rosji, Turcji, Grecji i Kosowa. Karierę koszykarską zakończył w 2013 roku. Pierwszym klubem, gdzie pracował jako trener był AZS.

W 2003 roku Chorwat otrzymał polskie obywatelstwo.

Jego żoną jest Polka Barbara. Mają trójkę synów, z których najstarszy, 19-letni Igor (obecnie amerykańska uczelnia Virginia Cavaliers) - ma już za sobą debiut w reprezentacji Polski koszykarzy w zespole Taylora w eliminacjach ME 2022.

