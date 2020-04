​Kluby hiszpańskiej ekstraklasy, w której rywalizacja została zawieszona 11 marca z powodu pandemii koronawirusa, zadecydowały o nowym formacie rywalizacji o mistrzostwo kraju - z udziałem 12 czołowych ekip w obecnej tabeli. W lidze ACB występuje czterech Polaków.

O tytuł zagrają Adam Waczyński z Unicai Malaga, Tomasz Gielo z Iberostaru Teneryfa i Aleksander Balcerowski z Herbalife Gran Canaria. Nie zakwalifikował się do tej rywalizacji Coosur Betis Sewilla z A.J. Slaughterem, liderem biało-czerwonych w lutowych meczach eliminacji mistrzostw Europy. Ligę ACB tworzy 18 ekip.

Terminem ostatecznym wznowienia rozgrywek - jeśli pozwolą na to warunki zdrowotne w kraju - jest 31 maja. Rywalizacja potrwałaby maksymalnie do 10 lipca. W przypadku braku możliwości wznowienia rozgrywek do 31 maja mistrzostwo w sezonie 2019/20 nie zostanie przyznane.

12 ekip został podzielonych na dwie grupy. Jedną utworzyły: Unicaja, Iberostar, FC Barcelona, RETAbet Bilbao Basket, Kirolbet Baskonia Vitoria i Joventut Badalona, a drugą: Real Madryt, Casademont Saragossa, MoraBanc Andora, Valencia Basket, San Pablo Burgos i Herbalife. Zespoły zagrają systemem "każdy z każdym", a po dwie najlepsze ekipy awansują do półfinałów. W nich o awansie do finału zadecyduje jeden mecz. Odbędzie się także jedno spotkanie o mistrzostwo.

Zespoły zostaną "skoszarowane" w jednej lokalizacji. Pod uwagę brane są Andora i jedna z Wysp Kanaryjskich. Żadna z ekip nie opuści ligi ACB po sezonie 2019/20. Nie podjęto jeszcze decyzji, czy w związku z tą sytuacją w kolejnym sezonie w ekstraklasie zagra 18 ekip, czy też 20, wliczając drużyny, które awansują z niższej ligi.