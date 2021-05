Hiszpańska liga koszykarzy. Waczyński szósty wśród najskuteczniejszych za trzy punkty

Były kapitan reprezentacji w 36 spotkaniach ligi ACB, w których wystąpił, trafił - 47 procent prób z dystansu (47 ze 100). Prowadzi Albert Ventura (Joventut Badalona) - 48,9 (34 spotkań) przed byłym graczem NBA Nikolą Miroticem (Barcelona) - 48,6 proc. (30).

Na 34. miejscu klasyfikowany jest kolejny reprezentant Polski A.J. Slaughter (Herbalife Gran Canaria) - 40 proc. (24). Naturalizowany Amerykanin w ekipie biało-czerwonych jest także 18. koszykarzem hiszpańskiej ekstraklasy pod względem wskaźnika efektywności gry - średnio 13,6; zajmuje 16. miejsce w klasyfikacji asyst - 3,6; 27. w przechwytach - 1,1, i 47. w skuteczności za dwa punkty - 53,7 proc.

Slaughter miał bardzo istotny udział w awansie ekipy z Wysp Kanaryjskich do play off. Rozpoczął występy w Herbalife 12 grudnia w 13. kolejce rozgrywek, gdy drużyna miała tylko dwa zwycięstwa przy dziewięciu porażkach (w jednej rundzie gier pauzowała), podczas gdy z nim w składzie zespół uzyskał bilans 16-9, wygrywając m.in. pięć z sześciu ostatnich spotkań i rzutem na taśmę awansował do fazy pucharowej.

Jego kolega klubowy Aleksander Balcerowski jest z kolei 17. wśród najczęściej blokujących (średnio 0,6 w 30 spotkaniach) i 26. pod względem skuteczności za dwa punkty - 59,8 proc.

Na 37. miejscu wśród najczęściej wykonujących rzuty wolne jest kolejny reprezentant Polski powołany na zgrupowanie przed kwalifikacyjnym turniejem olimpijskim Jarosław Zyskowski (RETAbet Bilbao), który w 29 rozegranych spotkaniach 83 razy stawał z piłką na linii. Trafił 61 prób, co daje skuteczność 73,5 procent i 43. miejsce w lidze pod tym względem. Slaughter jest 39. w klasyfikacji najczęściej oddających rzuty osobiste - 49 prób. W zestawieniu najczęściej trafiających z wolnych zajmuje 21. pozycję - 83,1 proc. (49/59), a Waczyński 33. - 79,6 proc. (39/49).

W klasyfikacji najskuteczniejszych w rzutach wolnych prowadzi Xabi Lopez-Arestegui (Joventut Badalona) - 96,9 procent (94/97) w 25 spotkaniach.

